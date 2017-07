Dos motochorros asaltaron una estación de servicio

Dos osados delincuentes irrumpieron a las 8.30 en la estación de servicios ubicada en Mendoza y avenida Freyre, apuntaron a la persona que atiende el drugstore y se llevaron la recaudación. En el momento que ocurrió el ilícito había 10 personas desayunando. Luego de cometer el robo, escaparon en la moto en la cual se trasladaban.





En diálogo con LT10, un empleado de la estación, contó que “dos tipos que se trasladaban en moto asaltaron el drugstore de la estación. Es la primera vez que me toca ver algo así. Hace mucho que no robaban en esta estación. Según cuentan mis compañeros, hace más de un año y medio que no sufrían una situación de esta naturaleza”.