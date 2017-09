El abogado acusado de abusar de 2000 menores admitió que tuvo sexo pero ignora si fue con menores

El abogado Gustavo Rivas, vecino influyente, ex candidato a gobernador de Entre Ríos y ciudadano ilustre de Gualeguaychú acusado por "corrupción y promoción de la prostitución de menores" en esa ciudad entrerriana, admitió que tuvo relaciones sexuales con varias personas pero ignora si eran menores de edad al momento de tenerlas.

Rivas, quien el jueves se presentó en la fiscalía de Gualeguaychú, se abstuvo de declarar ante el fiscal Lisandro Beherán y, según adelantó su defensa, repetirá esa actitud hasta tanto se revele la identidad de los denunciantes, de quienes sólo se conocen sus iniciales.

La citación siguió a las denuncias de dos nuevas víctimas que se presentaron ante la Justicia y elevaron a seis las acusaciones contra Rivas, como parte de la investigación que se le sigue por promoción a la corrupción y promoción de la prostitución durante 40 años, según el fiscal.

"Que yo sepa, ninguna de las muchas personas que pueden haber tenido alguna relación conmigo en algún momento se sintieron víctimas. Con muchos de ellos seguimos siendo amigos", dijo Rivas a la prensa al salir de la fiscalía.

Al ser consultado por la edad de esas personas, respondió: "No recuerdo cuántos años tenían en ese momento. Creo que no eran menores, pero habrá que analizar las fechas".

Sexo, "no abuso"





El abogado también fue consultado por el tipo de relaciones que mantuvo con esas personas y admitió que se refería a "relaciones sexuales", pero a la vez negó que haya habido algún tipo de abuso.





El letrado destacó, además, que "si hubiera tenido contacto con alguna víctima ya estaría preso. No soy tan tonto de arriesgarme así. En ese caso no iría preso a mi casa sino a «La Cuadrada» (Unidad Penal de Gualeguaychú) y no voy a poner en riesgo eso de ninguna manera"





La causa contra el abogado se inició tras una denuncia periodística difundida por Daniel Enz en el semanario Análisis, donde dio cuenta de numerosos casos en los que el letrado habría abusado de menores de edad.





Rivas llegó anteayer a los tribunales caminando y en soledad y evitó hacer declaraciones a la prensa, que lo aguardaba en el lugar, en un comportamiento similar al que tuvo en la primera citación cuando también se abstuvo de declarar ante la Justicia.





Su abogado defensor, Raúl Jurado, dijo a que la decisión de no declarar se debe a que "los denunciantes son iniciales" ya que se preservan sus identidades, y afirmó que hasta que no se revelen sus nombres "hay una imposibilidad cierta" de declarar.





"Si yo digo que sucedió tal cosa con J. M. T., es imposible que tomemos en serio esto", ejemplificó el abogado, que tildó de "payasescas" las denuncias contra su defendido y aseguró que con la investigación "se está aclarando por dónde viene la mano", al tiempo que advirtió que en la causa "hay muchos intereses políticos", aunque no precisó a cuáles se refería.









Seis denuncias firmes

El fiscal Beherán adelantó que tiene hasta el momento seis denuncias firmes, además de nueve testigos que sostienen la acusación, y consignó que cuenta con material probatorio que surgió del allanamiento realizado en la vivienda de Rivas el 27 de julio. Se trata de más de 200 fotografías y casi un centenar de videos, cuyas imágenes son muy elocuentes, según el fiscal.





La nota que disparó la investigación fue difundida bajo el título "La doble vida del abogado" y se logró tras un año y medio de investigación de las actividades de Rivas, que es ciudadano ilustre de Gualeguaychú y fue candidato a gobernador por la Ucedé, que lideró Alvaro Alsogaray.





"Los cálculos más moderados indican que, por lo menos, corrompió a más de 2.000 adolescentes de entre 15 y 16 años, entre 1970 y más allá del 2010. Les pasaba videos pornográficos, los masturbaba, les practicaba sexo oral y se hacía penetrar o colocar elementos importantes en su ano en encuentros semanales en su casa", sostiene Enz en su artículo.vv