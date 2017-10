El robo de un cofre con dinero pudo ser el móvil del crimen de García Belsunce

El robo de un cofre metálico de la asociación benéfica "Amigos del Pilar" que María Marta García Belsunce guardaba en su casa del country Carmel de Pilar con dinero, tres chequeras y la llave de una caja de seguridad es el móvil del crimen para los nuevos fiscales del caso que citaron a indagatoria al ex vecino Nicolás Pachelo y su ex mujer Inés Dávalos Cornejo. Fuentes judiciales señalaron ayer que con el faltante de esa cajita en la escena del crimen, los acusadores fundamentarán la calificación de "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado" (cuando se mata para ocultar otro delito y lograr la impunidad) delitos que prevén una pena de perpetua.





La hipótesis de los fiscales es que aquel 27 de octubre de 2002 había ladrones cuando María Marta llegó a su casa y que esas personas, que de acuerdo a las sospechas podrían ser Pachelo y Dávalos, la asesinaron y se fueron con ese cofre metálico.





Faltante

La denuncia policial sobre el faltante de esa caja fue radicada el 5 de diciembre de 2002 por María de las Mercedes Pieres, de la "Asociación Amigos de Pilar" e introducida al expediente García Belsunce en el cuerpo 17, en la foja 3395, según consta en la causa. La mujer, que también declaró en los juicios por el caso, describió el cofre como "una caja metálica de color gris de pequeñas dimensiones" en la que se guardaba la llave de la caja de seguridad Nª 43 de la sucursal Pilar del Banco HSBC, tres chequeras y algo de cambio chico.





El propio Carlos Carrascosa, viudo de la víctima que fue condenado y luego absuelto por la Corte Suprema de Justicia bonaerense, aseguró cuando declaró en el juicio oral de 2007 que en su momento, cuando creyó que todo había sido un accidente, no se dio cuenta de los faltantes pero que luego para él quedó claro que "el robo fue el móvil" porque "faltó la caja chica de Las Damas del Pilar" —así llamó a la asociación— y "entre 400 y 800 pesos" que él tenía en su "mesa de luz".

"Los fines de semana, María Marta tenía la costumbre de llevarse la caja de sede de la asociación a su casa para tenerla a resguardo y el crimen ocurrió un domingo", explicó uno de los investigadores judiciales de la causa.





El cofre era guardado en el escritorio que María Marta tenía debajo de su dormitorio y si bien la llave que lo abría fue hallado más tarde por le viudo en una cartera de la víctima, la caja nunca apareció.





"Los antecedentes que Pachelo tiene por una serie de robos en casas de amigos y conocidos, y el hecho de que se sabía que María Marta era tesorera de la asociación y se podía pensar que en esa caja había más dinero, nos hacen sospechar en ese cofre como el posible móvil del crimen", dijo otra fuente judicial.





Imputación "absurda"

En tanto el abogado Roberto Ribas, defensor de Pachelo, aseguró ayer que la imputación a su cliente "es un absurdo" y que en la causa podría darse la "contradicción salvaje" de que su defendido y el viudo Carrascosa "terminen siendo coautores pese al odio que se tienen".





"Carrascosa no está absuelto definitivamente en la causa del homicidio de su esposa. El fiscal general ante el Tribunal de Casación bonaerense Carlos Altuve apeló esa absolución, lo que significa que para este fiscal, que es superior jerárquico de los dos que ahora quieren indagar a mi cliente y lo tienen en la mira, el viudo es el responsable del crimen", dijo a Ribas.





Para el letrado esto podría terminar en una "contradicción salvaje si Casación considera a Carrascosa el asesino y por otro lado procesan a Pachelo por el mismo hecho".









"También se da otra contradicción —añadió el abogado— ya que llama la atención que hay muchos familiares condenados por el encubrimiento del homicidio y me pregunto: ¿a quién encubrieron? ¿A Pachelo? Esto demuestra que esta citación a indagatoria de mi cliente no tiene sentido y sólo fue hecha para que la causa no prescriba", agregó Ribas.





Giro





Pachelo y su ex esposa Dávalos fueron convocados a indagatoria el viernes pasado por los fiscales de Pilar, María Inés Domínguez y Andrés Quintana, como sospechosos de haber asesinado hace 15 años a María Marta de seis balazos en la cabeza con un revólver calibre 32 durante un robo.





Durante los nueve meses que revisaron la causa, que ya cuenta con 42 cuerpos, los fiscales determinaron que hay "fundadas sospechas de que Pachelo y Dávalos estaban en el country al momento del crimen" y que la hipótesis que apuntaba al vecino sospechoso por los robos que había en Carmel no fue investigada como era debido por el fiscal original del caso, Diego Molina Pico.





Dávalos deberá presentarse el viernes en la Fiscalía de Pilar y Pachelo deberá concurrir el martes 17, aunque no se descarta que su defensor pida una postergación.