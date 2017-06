El sindicado chofer del camión de Arroyo Leyes está preso por una causa similar

Ignacio Salvador Principatto, quien fue acusado en su momento de ser el conductor del Fiat Iveco que apareció en el basural de la calle 62 de Arroyo Leyes en 2014 con 1.662 kilos de marihuana en un contenedor, se encuentra detenido en la provincia de Buenos Aires desde 2016 al estar involucrado en el transporte de más de mil kilos de droga que iba dentro de un camión proveniente de Misiones.





El hombre, oriundo de Mercedes –provincia de Buenos Aires– fue indagado un año después de haber sido encontrado el camión en la comuna lindera a Santa Fe, pero luego terminó sobreseído en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Reinaldo Rodríguez. En noviembre del 2016, fue uno de los tres que cayeron en el operativo "Trampa verde", ejecutado en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes, luego de una pesquisa iniciada en la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Lomas de Zamora.





Ese procedimiento tuvo lugar en el kilómetro 868 de la ruta nacional 14, el 18 de noviembre del año pasado. Allí un camión –dominio OCZ 114– trasladaba un acoplado –patente OPZ 137– el cual llevaba en su interior cajas de madera, las cuales tenían dentro panes de marihuana. Dicho camión era guiado por Marcelo Cesa Damota y tenía como destino llegar al partido de Pilar (Buenos Aires).





Delante de él, iba un automóvil Citroën C5 que oficiaba en el raid narco bajo la modalidad de "barredor". En ese vehículo circulaba nada más ni nada menos que Ignacio Salvador Principatto y su padre, Edgardo Gabriel. Ambos fueron detenidos por los pesquisas y luego puestos a disposición del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.





En el interior del camión la policía halló un total de 1.157,827 kilogramos de marihuana distribuidos en un total de 1.604 ladrillos que se encontraban ocultos en cajones de madera con forma de cuna.





Tras las rejas y luego de haber sido procesados, Ignacio y Edgardo Principatto, apelaron ese dictamen judicial en la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín. La solicitud fue rechazada por el tribunal de jueces compuesto por Hugo Daniel Garruchaga y Alberto Agustín Lugones los cuales confirmaron el procesamiento para los dos traficantes.





Sospechas ventiladas en el ocaso de un juicio





El rol de Ignacio Salvador Principatto cobró interés público el pasado lunes, cuando Horacio Paulazzo, abogado defensor del principal imputado en el juicio por el camión de Arroyo Leyes, Alejandro "Aguja" Agüero, cuestionó en su alegato que no haya sido acusado también el mismo Principatto.









Es que en septiembre del 2015 fue detenido en la ciudad de Posadas tras haber figurado su nombre en la documentación secuestrada del Fiat Iveco blanco encontrado en el basural de Arroyo Leyes con más de una tonelada y media de marihuana. Posteriormente fue trasladado hacia el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe donde fue indagado por el juez Reynaldo Rodríguez.





En ese entonces el magistrado federal le atribuyó haber hecho uso de un documento falsificado o destinado a acreditar habilitación para circular vehículos y además haber presuntamente conducido el famoso camión de Arroyo Leyes desde Misiones.





En su declaración ante el juez –ver nota anexada–-, Principatto, explicó Rodríguez, llegó hasta ese camión luego de haber visto en un diario de Oberá –Misiones– que ofrecían trabajo como chofer. En ese aspecto, el bonaerense se contactó con el número que figuraba en el clasificado y concretó una reunión con un tal "Jorge", del cual dijo desconocer su apellido.









En tanto, explicó que se encontraba en Misiones en ese momento ya que había ido a visitar a un "compañero" y además porque se "estaba viendo" con una mujer oriunda de una localidad de Paraguay.





Siguiendo con su relato, confesó que ese tal "Jorge" le había ofrecido trabajar con el camión Fiat Iveco y que la ganancia debía ser a medias, pero tenía que efectuar los trámites de revisión técnica vehicular y además el seguro. "Hice las dos cosas y me volví a la estación de Oberá. Hice el seguro para poder llevar el camión a verificar porque lo tenía vencido. Eso es lo que me había dicho esta persona. Dejé el camión en la YPF, me pagó mil quinientos pesos por haber hecho la gestión y quedamos en comunicarnos al otro día. Yo me quedé unos días y no me llamó más. Así que volví a Buenos Aires, con mi familia. Seguí con mi vida", fue lo que sostuvo aquella vez.





Con ciertas sospechas pero con una causa que vinculaba por un lado el transporte de estupefacientes y por otra el encubrimiento policial, Principatto terminó sobreseído en la causa en los 1.662 kilos de marihuana que transportaba el camión hallado en Arroyo Leyes. No sucedió lo mismo el 18 de noviembre del año pasado, tras ser detenido, in fraganti, en la ruta nacional 14.