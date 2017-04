Este es el sospechoso que busca la justicia por la desaparición de Micaela

Los investigadores de la desaparición de Micaela García en la ciudad entrerriana de Gualeguay buscaban hoy como sospechoso a un hombre condenado por dos violaciones y dueño de un auto que quedó registrado en las cámaras de seguridad en la zona donde la joven fue vista por última vez el sábado pasado tras salir de un boliche.





El acusado fue identificado por la justicia como Sebastián José Luis Wagner (29), quien en julio de 2016 fue beneficiado con la libertad condicional a pesar de que el Servicio Penitenciario de Entre Ríos lo desaconsejó.





Wagner fue condenado en 2012 a nueve años de prisión por abusar sexualmente de dos estudiantes en Concepción del Uruguay y al año siguiente fue sometido a juicio por un tercer caso de violación pero resultó absuelto luego de argumentar que el culpable del hecho era su hermano gemelo, con quien comparte el mismo patrón genético. "Para nosotros es el autor de la desaparición de Micaela", dijo esta mañana a la prensa el jefe de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Fabio Jurajuría, quien citó entre las pruebas que comprometen al sospechoso la declaración del hijastro de Wagner. De acuerdo al jefe policial, este chico dijo que la última vez que vio a su padrastro, éste estaba "todo rasguñado" y que en su vehículo, Renault 18 break que ya fue secuestrado por los investigadores, había una pala embarrada. Según fuentes policiales , este auto fue incautado en una gomería ubicada en uno de los accesos a Gualeguay, sobre la Ruta Nacional 12, donde el ahora prófugo trabajaba desde que salió de la cárcel en libertad condicional.

Embed Las pistas que se investigan por la desaparición de #Micaela ► https://t.co/5lVws8lOm1 pic.twitter.com/hN7bXq392L — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) April 5, 2017



"Apareció el sábado por la mañana embarrado y después desapareció; aparte en las cámaras de seguridad se ubica al auto en más de una oportunidad como siguiendo a la chica. También hay un camionero que vio el auto con una chica adentro, de similares características a Micaela", indicó Jurajuría. Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, dijo esta tarde en conferencia de prensa que se le tomó declaración a la esposa de Wagner y que se determinó que el sospechoso buscado "se ausentó el domingo de su domicilio" y desde entonces se desconoce su paradero. "Tenemos videos de 36 cámaras de seguridad que aportaron comerciantes y vecinos; en ninguna se puede ver el momento en que ella es subida a un vehículo, sólo vemos a ella caminando y se ve el auto", precisó Maslein, quien aclaró que por el momento no descartan ninguna hipótesis. El jefe de la policía entrerriana también se refirió al testimonio del camionero: "Vio que una persona de sexo femenino estaba sentada en un auto y parte de su pie estaba abajo del auto, nos describió el calzado que portaba y es similar a uno que tenemos incautado."





Sobre el auto de Wagner, Maslein detalló que en el mismo se detectaron "restos de tierra en el guardabarros y en las ruedas, huellas en el retrovisor y en un pote de desodorante de ambiente, cabellos, y manchas de algún fluido biológico, que puede ser lágrimas, saliva, orina, semen o sangre, y eso fue llevado a Paraná para determinar el ADN".





"Hay un operativo cerrojo en la provincia y hemos reforzado el tejido y la zona rural del departamento Gualeguay con personal de distintas áreas de la Policía de Entre Ríos.

Embed Buscan un auto que podría estar relacionado con la desaparición de Micaela García ►► https://t.co/s2XO9K3gl5 pic.twitter.com/WAeG2jKidm — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) April 5, 2017



Estamos trabajando y seguiremos haciéndolo hasta ubicar a Micaela", concluyó. En ese sentido, el ministro de Gobierno entrerriano, Mauro Uribarri, dijo que hay 200 efectivos afectados al operativo de búsqueda, el cual incluye un dron, helicópteros, embarcaciones y camionetas para poder abarcar agua, tierra y aire. Por otra parte, el hermano mellizo del sospechoso, Maximiliano Wagner, aseguró que la situación que está atravesando "es horrible", que no tiene contacto con su hermano desde hace mucho tiempo y pidió que Micaela aparezca sana y salva.





"Todo esto es horrible, lo que me está pasando a mí no se lo deseo a nadie", dijo el gemelo Wagner y aclaró que no sabe nada de su hermano "desde hace años", cuando fue acusado por aquel durante un juicio oral de haber sido el autor de un abuso sexual, a pesar de que no tenía nada que ver con el hecho. "A esa familia quiero decirle que Dios y todos los santos los ayuden a encontrar a su hija, que se aclare todo lo más rápido posible, por el bien de todos. Lo único que quiero es que aparezca viva, sana y salva", señaló el hombre en un mensaje a la familia de la joven buscada.





Micaela García (21), oriunda de Concepción del Uruguay, desapareció el sábado a las 5.23 tras salir del boliche King de Gualeguay -donde estudia Educación Física- y vestía remera blanca y un short de animal print. Mide 1,63 metros, es de contextura física media y morocha. Quienes puedan aportar datos, deben llamar a la comisaría más cercana, al 911, o al teléfono: 03442 15648744.