Facebook: captan a sujeto arrastrando a su pareja en plena calle

Vecinos del distrito Miraflores, en Lima (Perú), fueron testigos de un caso más de agresión física contra una mujer. En un video compartido en Facebook, un hombre arrastró por las calles de dicho distrito a su pareja, quien solo atinaba a gritar y pedir ayuda a los vecinos de la zona.













Además, contó que para evitar una agresión por parte de su pareja accedió a darle el dispositivo y aprovechó un descuido para escapar. Sin embargo, el hombre logró detenerla y la arrastró por las calles para que regrese a su casa con él.

Es en ese momento que, gracias a los vecinos y la Policía, la mujer pudo librarse de su agresor.



"Él me empujó a la cama y me retuvo ahí. Fue hasta la cocina, sacó un cuchillo y me lo puso en el cuello. Me pidió la clave de mi celular", aseguró la joven en diálogo con La República de Perú.

"Él es agresivo, grita siempre. Pero de que me pegue y me amenace con un cuchillo, es la primera vez. Casi me mata", sostuvo la mujer a La República.





La joven acudió a la comisaría de Miraflores para presentar la denuncia contra su pareja. Según trascendió, la mujer pasó por el médico legista para corroborar las lesiones sufridas a manos de su pareja. Por otro lado, Martín Camino Forsyth fue llevado a dicha comisaría para hacer su descargo sobre los hechos.