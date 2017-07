Familiares reclamaron justicia por la muerte de un joven de barrio San Lorenzo

Familiares y amigos del fallecido reclamaron justicia en las escalinatas de la Casa de Gobierno, con globos negros, carteles y al ritmo de la murga los presentes solicitaron a gritos justicia.





"Yo vi cuando le dispararon a mi nieto, lo vi porque delante mio lo mataron para quitarle un par de zapatillas y un celular", afirmó Mirta Casco, abuela del joven asesinado."Mi nieto era un chico bueno, por eso estamos con los vecinos acá. El asesino anda suelto", denunció la mujer.





El joven perdió la vida en las calles del barrio a manos de un conocido personaje de San Lorenzo, identificado pero que aún seguiría suelto según denunció su familiar.





"Eran las tres de la mañana cuando me avisan que se lo habían llevado-contó Mirta sobre esa noche- llegué a Entre Ríos al 4400 cuando veo al asesino y a mi nieto hablando. En eso siento un fogonazo y seguido un estruendo", recordó la mujer. En ese momento su nieto cayó herido al suelo en tanto que el matador escapó en dirección a la zona de Arenales. "Lo único que me importaba fue la vida de mi nieto, me arrodillé me tiré sobre él y en ese momento un vecino me ayudó a llevarlo al hospital", relató Mirta.





A pesar de haber realizado la denuncia correspondiente y de que varios testigos prestaran declaración, la causa no avanza. Ante esto, los familiares y allegados de Bonino se hicieron presentes en Casa de Gobierno a la espera de una respuesta de justicia por la desaparición del joven de 21 años.





"Yo no tengo respuesta de nada, lo único que quiero es que hagan algo. Que lo busquen, hasta ahora no lo hicieron", reclamó la abuela de Bonino.