Gino Biagioni fue imputado y dijo estar muy afligido por el accidente

A tres días de cumplirse un mes del accidente de tránsito que casi le cuesta la vida a Patricio Gómez, el conductor del auto que lo embistió, Gino Biagioni de 20 años, fue imputado en la tarde de este viernes en la sala 1 de los tribunales penales de Santa Fe.





La imputación estuvo a cargo de la encargada del área de Accidentes de Transito de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, Carolina Parodi, quien le atribuyó el delito de "lesiones graves culposas, ocasionadas por la conducción imprudente de un vehículo automotor por exceso de velocidad; agravadas por haberse dado a la fuga y no haber asistido a la víctima".





Por su parte, Biagioni, quien transitó y transitará todo el proceso en libertad, por ahora, hizo entrega de su carné de conducir por medio de su abogado particular, Néstor Oroño. A su vez optó por no declarar, aunque solo dijo algunas palabras en una audiencia que se desarrolló sin juez: "Me siento muy mal por la situación, estoy muy afligido".

Un choque brutal

El siniestro sucedió el pasado 19 de febrero, a las 7.20, en la esquina de Mendoza y 27 de Febrero. Biagioni circulaba por Mendoza –a muy alta velocidad– en un Peugeot 207 blanco, mientras que Gómez se dirigía en sentido sur por 27 de Febrero en motocicleta.

Por razones que todavía no pudieron ser totalmente esclarecidas, Biagioni terminó embistiendo a Gómez por lo que el muchacho de 34 años voló unos 20 metros.





El automovilista aceleró y escapó del lugar por 27 de Febrero hasta Alem en sentido norte. En el suelo quedó Gómez, inmóvil e inconsciente. Minutos después lo trasladaron hacia el hospital José María Cullen, lugar donde quedó internado, primero en terapia intensiva, y luego en intermedia.





Biagioni, cuatro horas después, se puso a disposición de la Justicia tras arribar a la Comisaría 1ª.





Imputado pero en libertad

"Lo que se le imputó fue un comportamiento imprudente por exceso de velocidad y un resultado lesivo producto de esta acción", dijo tras culminar la audiencia la fiscala Parodi en una rueda de prensa. A su vez, aclaró que el abandono de persona que realizó Biagioni es un agravante más, pero que no puede ser una imputación aparte a la que ya se efectuó en torno al hecho.

Gomez2 Le atribuyó. Carolina Parodi, la funcionaria del MPA que imputó este viernes al joven de 20 años. Juan Manuel Baialardo / Uno Santa Fe



Si bien la velocidad en la que circulaba el acusado no fue detectada todavía en la pesquisa, Parodi indicó que el exceso de velocidad está más que claro.





En tanto, sostuvo a Diario UNO que la entrega del carné de parte del imputado significará que se deba realizar una nueva audiencia, ante un juez, para que se lo inhabilite a conducir. "Es una medida cautelar que prevé el código nuestro", explicó la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación.





Por último y al momento de analizar si hay posibilidades del "dolo eventual" –que es un delito de carácter culposo– en este tipo de causas, Parodi señaló que en este caso particular no podría configurarse de esa manera. "No lo veo así porque justamente, la atribución es de una conducta imprudente. Es un accidente de tránsito, no lo veo como una actitud dolosa", opinó.





Sin alcohol

En cuanto a otros detalles de la investigación del choque, Parodi destacó que el examen de alcoholemia practicado a Biagioni arrojó resultado negativo. De todas maneras, la funcionaria aclaró: "No es un elemento que me modifique la calificación, porque el agravante del estado de ebriedad en estos casos, es el mismo agravante que yo estoy aplicando por el abandono de persona", sentenció.





Por último, la fiscala concluyó en que la pena que podría caberle al imputado partiría –siempre y cuando no cambie la calificación– de los dos años y llegaría hasta los cuatro , por lo que se podría abrir la posibilidad de que cumpla la pena de manera efectiva en la prisión.

De todas formas, el proceso continuará con el acusado en estado de libertad mientras no exista un entorpecimiento probatorio para así dañar la investigación que intenta determinar cómo fue el siniestro que casi le cuesta la vida a Gómez.