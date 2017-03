Golpeó y abusó de una menor que conoció a través de Facebook y la amenazó con "cortarla en pedacitos"

Un hombre de 36 años fue detenido tras abusar y golpear a una menor de 14 años a la que conoció a través de Facebook engañándola con una oferta de trabajo y a la que, tras atacarla, le dijo que la "iba a quemar y a cortarme en pedacitos".

Por el episodio, que ocurrió el 23 de febrero en una vivienda de la calle Santa Fe al 2.700 de Bahía Blanca, la policía procedió a demorar poco después a José Marcelo Vera.

La víctima estuvo varios días internada en un centro asistencial de Bahía Blanca hasta que fue dada de alta el pasado fin de semana. La menor, cuyos datos se mantienen en reserva, se animó a contar lo que sucedió luego de haberse ofrecido en la red social del Facebook para trabajar como niñera. "Puse un aviso en el Facebook porque quería buscar trabajo de niñera ya que como todavía no había empezado las clases quería hacer algo", expresó durante un contacto con la prensa. La menor comentó que el hombre se contactó con ella en privado a través de la red social para ofrecerle un trabajo de limpieza. "Le dije que no había problema por lo que me dijo de encontrarnos en la terminal y estuvo como una semana cargoseándome hasta que me dijo de encontrarnos en el centro", agregó. Fue entonces que luego de encontrarse con el hombre, éste le explicó las tareas que debía hacer y tras ello la trasladó en una motocicleta hasta su casa. Según dijo la menor una vez en la vivienda "me hizo correr unos muebles, me ofreció un vaso de jugo y cuando me senté me agarró del cuello, me tiró en la cama, me dijo que me sacara la ropa y le dije que no". "Ahí me dio la primera piña, me sacó la ropa, me violó y después me ató con una soga", agregó la menor. Luego dijo que le puso una almohada en la cabeza "y no podía gritar. Me decía que me iba a prender fuego, a cortarme en pedazos y a tirarme en el descampado". "En un momento agarró un caño y me empezó a pegar en la cabeza y todo el cuerpo", agregó la menor al expresar que logró escaparse luego de haberle golpeado los testículos porque "me avivé que era la parte más sensible". Tras el brutal episodio la menor comenzó a correr hasta que solicitó ayuda a un motociclista quien la trasladó a un centro asistencial, lugar en el que quedó internada. Poco después y tras ser notificados del episodio personal policial procedió a demorar a Vera en el marco de una causa que lleva adelante el fiscal de Delitos Sexuales, Mauricio del Cero.