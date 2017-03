Habló una vecina de la nena asesinada en San Luis y contó detalles escalofriantes

El brutal crimen de la joven Florencia Di Marco (12) suma nuevos escalofriantes detalles. Ahora un vecina de su familia en Junín asegura que la madre de la menor, Carina Di Marco, debía saber el padecimiento que vivía su hija ya que el sufrimiento de la chiquita era conocido en todo el barrio de Junín donde vivían. La nena tenía miedo de su padrastro, Lucas Gómez, quien está detenido en San Luis acusado de violarla y matarla.





En una extensa entrevista con Canal 7 Mendoza la mujer, que prefirió no dar a conocer su identidad, dijo "que ninguna madre no puede darse cuenta de que a su hija le está pasando algo. La nena jugaba con todos los niños de la cuadra y esperaba que ciertas personas de la familia se fueran adentro y cuando quedaba solita le contaba a las amiguitas que tenía mucho miedo y que no quería vivir en San Luis".





"Decía que ella quería vivir con su abuelo o con su abuela, porque ella estaba segura acá y no en San Luis. Le decía a los chicos que él la espiaba y que no dejaba que cerrara la puerta del dormitorio", añadió.





La vecina, quien se mostró arrepentida y con culpa por no haber denunciado a tiempo lo que sabía, aseguró que nunca se hubiera imaginado este trágico desenlace. Sin embargo, insistió con su postura y hasta denunció que Carina le pegaba a Florencia. "La madre le pegaba delante de los vecinos, nosotros la conocemos de chica a la mamá. Andaba sola tarde en la noche, con su celular sentadita en el cordón de la calle cuando ya los niños entraban a sus casas, y se quedaba sola hasta altas horas de la noche. Ella era súper calladita, hablaba solo con los chicos, triste se la veía, jugaba poco", expresó compungida.





"Florencia sí dio señales y no creo que no haya dicho nada en el círculo familiar. La nena ha pedido ayuda. Este señor (Lucas Gómez, el padrastro) era violento, venía en autos a toda velocidad, no le importaba nada y había un cierto temor a que reaccionara mal y pudiera hacerle daño a los niños, porque agarraba el auto y salía picando. Lo vimos maltratando a Carina una vez que estaban tomando cerveza en la calle", concluyó.