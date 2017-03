Hoy se conocerá la sentencia para los acusados de la desaparición de Emilio Feresin

En la jornada de este jueves se conocerá la sentencia a los imputados por la desaparición de Emilio Feresin, en lo que es otro juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en Santa Fe.





Organismos de Derechos Humanos se encuentran aguardando la sentencia, la que será dada a conocer en el trascurso de esta jornada y luego de que los imputados hagan uso de su palabra.





En esta oportunidad, hay cuatro personas sentadas en el banquillo aguardando la sentencia por la muerte de Emilio Feresin , un militante de la agrupación Montoneros asesinado en 1977. Por un lado se encuentra Eduardo "Curro" Ramos que era ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la policía provincial, al momento de ser secuestrado Feresin, el 10 de febrero de 1977 y a quien se imputó por el secuestro, tortura y asesinato y se pidió una condena de 25 años de prisión.





Juanto a él se solicitó 20 años de prisión para el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la Seccional 4°, Ricardo Silvio Ferreyra, y la ex escribiente de la GIR María Eva Aebi por delitos de lesa humanidad.





En tanto, para el ex juez federal Víctor Brusa, solicitó 4 años de prisión por su vinculación con el secuestro, detención y torturas de uno de los 13 denunciantes del caso "La Casita" y la absolución por otra denuncia de los damnificados por considerar que faltaban las pruebas suficientes.