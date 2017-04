Iban con un bebé en moto, chocaron un colectivo y se fueron sin esperar a la ambulancia

Vecinos del lugar contaron a UNO Santa Fe que los tres ocupantes de la moto no respetaron el rojo y terminaron en el asfalto por el choque y el bebé debajo del colectivo. La pareja se levantó, cargó al menor, no esperaron a la ambulancia y se fueron.









Según relató el chofer de la Línea 3, el motovehículo "no paró en el semáforo y chocó contra la rueda delantera del colectivo", que se encontraba atravesando la bocacalle. Tras el impacto, los pasajeros dieron aviso a la policía y al servicio de emergencias médicas 107.









"El chico pasó en rojo, me dijo que no tenía freno, que estaba apurado y me dio sus datos, pero se fue y no esperó. El colectivo iba con muchos pasajeros y todos llamaron a la ambulancia y a la policía", explicó el chofer.









El colectivo permaneció algunos minutos en el lugar del accidente, por lo que el tránsito se vio interrumpido en el lugar, hasta que llegó la policía y constató el accidente.





Embed







En la mañana de este viernes, minutos antes de las 9, una pareja que transitaba en moto con un bebé a bordo chocó en la esquina de avenida Urquiza y calle Primera Junta contra un colectivo de la línea 3 que estaba atravesando la arteria principal, luego de que el semáforo se ponga en verde.