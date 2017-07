Imputaron a un hombre de 41 años por agredir a otro en un restaurante del puerto

Un hombre de 41 años cuyas iniciales son C. P. C. fue imputado hoy en el marco de la investigación que encabeza la fiscal María Laura Martí por un hecho ocurrido en un restaurante ubicado en el Dique II del puerto de la ciudad.



La funcionario del MPA le atribuyó la autoría de los delitos de lesiones leves dolosas; amenazas calificadas por el uso de arma y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil. Los tres delitos le fueron atribuidos en concurso real entre sí.

La imputación fue llevada a cabo hoy por la fiscal Martí en el marco de una audiencia realizada en la sede de la Fiscalía Regional 1 del MPA, a la que el imputado –que transita el proceso en libertad– asistió con su abogado defensor.





Los hechos

Los delitos que investiga la fiscal Martí fueron cometidos el viernes 23 de junio en un restaurante ubicado en el Dique II de la zona portuaria de la ciudad. Minutos después de las 14, el imputado interceptó y le efectuó golpes de puño a la víctima otro hombre que estaba en el lugar. Además, exhibiéndole un arma de fuego tipo revólver de doble acción –calibre 32 largo, con cartuchos en su interior y apto para efectuar disparos– intimidó a la víctima diciéndole que lo iba a matar. Por otra parte, utilizó el arma de fuego para golpear al otro hombre, lo que le provocó una herida en el lado izquierdo de la cabeza.

Luego de producir las lesiones y las amenazas, C. P. C. desalojó el lugar con el arma de fuego en su poder, ingresó al edificio del hotel Amarras –donde vive– y depositó el arma en su departamento con fines de ocultamiento. No obstante, personal de Prefectura Naval Argentina secuestró el arma en el marco de un allanamiento solicitado por la fiscal Martí que se realizó horas después de lo ocurrido.