Investigan a policía que habría mantenido una relación con la joven embarazada que fue asesinada en Tucumán

La Justicia de Tucumán investiga a un policía que habría estado vinculado a Ornella Dottori, la adolescente de 16 años que estaba embarazada y que fue encontrada asesinada el último martes en un descampado de la localidad de Alberdi.





Según informaron fuentes policiales, si bien por el caso ya hay un detenido, los investigadores están tras la pista del integrante de la fuerza de seguridad con el que la joven víctima habría confesado mantener una relación en la red social Facebook.





Por el momento, la Justicia no dio a conocer el nombre del efectivo investigado y se maneja, según la prensa local, con un estricto hermetismo. El único detenido que tiene la causa y que se entregó voluntariamente el pasado miércoles es Damián del Valle Fernández, alias "Pomelo", de 32 años, que se dedica a realizar tatuajes en la localidad de Concepción.





Algunos testigos dijeron que el lunes pasado a Fernández lo habrían visto con la joven, un rato antes de que la asesinaran. "Pomelo" negó rotundamente ante la Justicia su participación en el hecho y dijo que sólo "tenía contacto con ella por Facebook".





En una entrevista radial que dio el acusado antes de quedar detenido, y que fue reproducida por La Gaceta, expresó: "No tengo nada que ver con este hecho. Apenas tenía contacto con ella por Facebook. Pero lo dejé de tener hace tiempo. No entiendo por qué razón me meten en este infierno. Por ahí pienso que debe ser por mi pasado, el que ya quedó atrás".





"Estoy dispuesto a que me hagan todos los estudios periciales necesarios a fin de que quede en claro que yo no maté a esa chica. No quiero ser un 'perejil'. Es horrible caer preso por algo injusto", agregó.





Al momento de ser asesinada, Ornella estaba embarazada de seis semanas, por lo tanto la pericia al feto podría ser clave para determinar quién era el padre y el presunto asesino. El cuerpo de la joven fue hallado el martes último en un campo de soja del paraje Naranjo Esquina, a dos kilómetros de Alberdi y a unos 140 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán.





Cuando los investigadores llegaron al lugar revisaron el cuerpo que estaba semidesnudo y confirmaron que se trataba de Ornella. El cuerpo de la joven estaba boca arriba y tenía golpes en sus partes íntimas y en la cara; y también tenía dos ladrillos que le tapaban el cuello.