Irá a prisión el peón de un alto funcionario judicial de Entre Ríos por matar en Santa Fe

Jorge Pérez, imputado de haber asesinado a un baqueano en la zona de isla, sobre la jurisdicción de San Javier el pasado 15 de julio, irá a la prisión de manera preventiva por orden del juez de primera instancia, Eduardo Pocoví.





La resolución del magistrado dio lugar al pedido de la fiscal del caso, Cristina Ferraro, quien pidió la medida cautelar a pesar de que la defensa, a cargo de Néstor Pereyra, exigió la libertad con alternativas a la prisión.





El caso tomó mayor dimensión e impacto en la opinión pública -sobre todo en la otra costa- luego de que se revele que Pérez era quien custodiaba el campo que es propiedad de Emilio Castrillón, vocal del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Dicha propiedad es una isla de 800 hectáreas, de las cuales 700 pertenecen al vocal de la justicia. Las 100 hectáreas restantes son de otro hombre de Santa Fe . Esta situación generó un conflicto el cual sería el trasfondo del crimen de Barrios.









crimenisla.jpg











"Yo no descarto otra hipótesis"





Para el abogado defensor del imputado, Néstor Pereyra, existió una agresión de los baqueanos del campo de Ramón Roda, el propietario del campo en conflicto con Castrillón. "Acá yo no descarto otra hipótesis de ocurrencia de los hechos", opinó ante la prensa el abogado.





"Mi defendido declaró como verdaderamente fueron los hechos. Que había sido amenazado por esta persona (Barrios). Él no tenía arma de fuego. Esto quedó demostrado con el croqui demostrado con el lugar del hecho y la inspección ocular realizada por la Policía", explicó. En la misma linea y siguiendo con la hipótesis de que Pérez fue atacado, Péreyra destacó "si bien no se secuestraron las armas en la ranchada de Roda -propietario del otro campo- se hallaron proyectiles calibres 32 y calibres 16 milimetros".









castrillóncampo.jpg











En contra posición a la versión del defensor, días atrás Rodas dijo a UNO que los días previos existieron conflictos armados por la disputa del territorio. "Nosotros tenemos un alambrado que divide el campo, entonces hace dos domingos atrás, este hombre vino y armó una carpa en la parte mía, a 50 metros más o menos del divisorio. Y empezó a hacer alambre, hizo unos 150 metros, yo fui con mi gente, sacamos todo y quedó la carpa ahí. Hice las denuncias porque todos los días amenazaban a Santiago Barrios, al chico mío y a mí con armas. Nosotros no teníamos armas, porque no íbamos a llegar a ese choque, solamente estábamos defendiendo lo que me pertenece por un plano", contó el propietario de la propiedad en conflicto con la de Castrillón.





Entre el viento y la tempestad islera





Santiago Barrios murió en la noche del sábado 15. La versión oficial indicó que su muerte fue a causa de un disparo que impactó en la zona derecha del tórax. A su vez, en su brazo, también derecho, se registró otro impacto de bala.





Por su parte, otros tres peones de Roda terminaron también heridos -pero lograron sobrevivir al ataque- en la noche donde se desató la balacera que causó el deceso de Barrios.





El cuerpo de Barrios permaneció a un costado de un rancho de la zona en disputa y pudo ser analizado y luego trasladado en la tarde del domingo 16 de julio hasta San Javier. Un día después, el lunes, terminó siendo llevado hasta la morgue judicial de Santa Fe donde se constataron las heridas que causaron su muerte.