Juicio por un crimen en Sauce Viejo: "En el nombre de Jesús vengo a explicar la verdad"

"En el nombre de Jesús vengo a explicar la verdad", así de esa manera Darío Gaitán declaró esta mañana en la Sala I de tribunales, en el comienzo del juicio oral que lo tiene como único imputado en el crimen de Horacio Raúl Romero, ocurrido el 12 de septiembre de 2014 en la localidad de Sauce Viejo.

El detenido, el día del crimen había cobrado parte de un trabajo que había realizado con su tío en una quinta donde pintó una pileta, ya que el mismo oficiaba como electricista y pintor en la comuna costera. En horas de la noche, se dirigió hacia un kiosco a comprar pan, gaseosas y caramelos para su hijo.

En ese entonces, fue abordado por un grupo de personas –a las cuales dijo no conocer–, los que le pidieron dinero. Gaitán se negó ante la insistencia de uno de los sujetos y luego cuestionaron el dinero que le había regalado a su hijo.





Seguidamente, según su relato, se marchó del lugar tras haber sido amenazado por los hombres que se encontraban aquella noche en el kiosco. Cuando llegó a la vivienda donde vivía con su pareja –la cual es policía– buscó el arma de ella, una 9 milímetros– y salió de su vivienda. "Estaba enfurecido", explicó Gaitán al tribunal.





Al salir de su casa y al encontrarse con estos mismos sujetos que lo hostigaron, comenzó un forcejeo en la zona de ruta nacional 11 y su intersección con Pasaje Turquía. "Mido 1,80, soy grandote, ellos no eran nada para mí", aseguró y agregó: "Estoy entrenado, estoy lucido, no me drogo".





Ese forcejeo terminó en una balacera que le costó la vida a Horacio Romero y que casi termina con Raúl –su hijo– fallecido. A su vez, Gaitán también terminó tirado al costado de la ruta por lo que un grupo de emergencias debió trasladar a los tres al hospital José María Cullen.





Más de 20 años





Previo a la declaración de Gaitán ante el tribunal, los fiscales del caso, Nessier y Ferraro, acusaron en su alegato de apertura al imputado como el autor de los disparos que causaron la muerte de Horacio Romero y que hirieron a su hijo.





juicio1.jpg El tribunal está conformado por Octavio Silva, Héctor Candioti y Susana Luna. UNO Santa Fe







Por ese hecho, los funcionarios de la Unidad Especial de Homicidios solicitaron que, una vez concluido el debate, se le imponga la pena de 25 años de prisión a Gaitán como autor del homicidio calificado por el uso de arma de fuego y el de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, todo ello en concurso real.





En contraposición, la defensa de Gaitán, a cargo de Iván Leguiza, cuestionó el suceso por el cual su defendido se encuentra detenido y sostuvo que las personas implicadas, los Romero, "eran personas involucradas en hechos delictivos".





"Mi cliente fue a comprar una gaseosa, Raúl Romero intentó robarle y es allí donde se genera el conflicto", explicó el letrado y aseguró que Gaitán "buscó defenderse de ese hecho".





Agenda





El debate que comenzó en la jornada de hoy continuará mañana, a partir de las 8.30, en el subsuelo de tribunales con el paso de más testigos. Por su parte, el viernes próximo se darán los alegatos de clausura, mientras que el martes 12, el tribunal de jueces leerá la sentencia del caso.