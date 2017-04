La búsqueda de Micaela García se centra en el río

A las 6.15 de hoy se cumplen tres días del último registro que se tenga de Micaela García, la estudiante de 21 años que desapareció en Gualeguay el sábado. A esa hora se observa el paso de la chica en la grabación de una cámara de seguridad de una casa. Esta evidencia se suma al calzado que fue encontrado en una calle, a un auto que se ve pasar atrás de ella en la misma filmación y a los mensajes de texto que se envió con su exnovio.





Muy poco para que los investigadores se puedan acercar a una hipótesis más que a otra. De todos modos, estos indicios permitirían reconstruir los pasos de la chica, lo que marcaría el sentido hacia el sur de la ciudad. Por eso, ayer se intensificaron los rastrillajes en el río Gualeguay, tanto en la costa, sobre el cauce, en el reservorio y en el Parque Quintana. El motivo de su ausencia sigue siendo un misterio.

La joven oriunda de Concepción del Uruguay vive en Gualeguay porque estudia en el profesorado de Educación Física. El viernes a la noche salió a bailar con sus amigas y a las 5.23 la cámara del boliche King la registra salir del local de calle Belgrano. Luego fue hallada una sandalia en calle Intendente Quadri y Antártida Argentina y se la ve en el registro la cámara de vigilancia de una vivienda una cuadra y media después, hacia el sur. Estaba con un pie descalzo, pero incluso esta prueba todavía está en duda, porque para algunos no queda del todo claro que sea ella quien aparece.





Las amigas que estuvieron con ella durante la noche declararon que estaba un poco triste porque hacía pocos días se había peleado con el novio, un joven de Concepción, con quien se estuvo mandando mensajes, incluso hasta luego de salir del boliche. Por este motivo decidió irse sola y antes que ellas. Las pericias sobre el celular del novio y los informe de las empresas de telefonía, no indican nada sospechoso, ni sobre el muchacho ni el contacto con otra persona.





Un dato que también es investigado es la aparición de un auto en la imagen de la grabación que la registra caminando, inmediatamente después. No se observa la patente, pero se busca el vehículo por todos lados. De cualquier modo, este solo dato no supone que la estuviera siguiendo. Los horarios de las imágenes de las dos cámaras es otra de las grandes incógnitas: a las 5.23 salió del boliche y a las 6.15 pasó por la vivienda donde quedó registrada, a unas 10 cuadras. En cuanto a la precisión horaria, podría haber un margen de error de dos o tres minutos, pero hay unos 50 minutos en los que no se pudo determinar qué hizo o a dónde fue. No se pudo confirmar aún si fue a su departamento y luego se retiró o si nunca llegó y desvió el camino.





Distintas divisiones de la Policía, junto a los Bomberos, sumaban esfuerzos ayer para localizar a la joven. Principalmente se apuntó a la zona sur de la ciudad, por tierra, agua y aire.





UNO Entre Ríos