La carta que dejó la enfermera que mató a sus hijos y quiso suicidarse en Tucumán

Una joven asesinó a sus dos hijos, de 4 y 2 años, tras lo cual intentó suicidarse en una vivienda de la capital tucumana, por lo que fue asistida en un hospital y luego quedó detenida y con asistencia psiquiátrica.

Los crímenes de los niños fueron perpetrados cuando los menores de edad dormían y su madre los atacó con un bisturí, provocándoles heridas mortales en sus cuellos.

Nadia Fucilieri, la mujer de 29 años, habría intentado suicidarse de la misma forma, por lo que al ser hallada herida fue trasladada al hospital Padilla, donde horas después le dieron el alta médica.

Fucilieri había planificado el crimen de sus dos hijos, de 4 y 2 años. Así lo demostró una nota que encontraron los peritos, en los que la mujer responsabilizaba al padre de los nenes, de quien estaba separada desde enero, por el doble filicidio. "Hijo de puta ahora vas a sentir culpa... Vas a pagar por cada gota de sangre de tus hijos".

La mujer se tomó el tiempo de escribir una carta para su exmarido. No había restos de sangre en el papel por lo que la redactó antes de cometer los crímenes. Después, fue hasta la habitación de sus hijos. A Marcelino, de 4 años, lo asesinó con dos cortes hechos con un bisturí mientras dormía.

Ayer, sin dejar de llorar, el papá de las víctimas gritó: “Y ahora qué me dirán en la Justicia. Todo lo que intenté hacer no sirvió de nada porque nadie me escuchó”.

“Mi cliente está destruido porque no veía a sus hijitos desde enero y hoy se los entregaron así”, cuestionó en las últimas horas la abogada de Martínez, Silvia Furque.

El ataque fue cometido ayer a la mañana en una vivienda de Santa Fe al 1800 de la ciudad de San Miguel de Tucumán , donde la mujer quedó en calidad de aprehendida a disposición de la justicia que, en principio, ordenó que se le brinde asistencia psiquiátrica.

En medio de la conmoción que generó el asesinato de los dos niños, la justicia comenzó a tomar declaración testimonial a los familiares y allegados de la joven para intentar reconstruir los motivos que pudieron llevarla a matar a sus hijos.