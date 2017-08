La mujer de Pablo Cejas insiste en que a su marido lo mataron soldados de un narco

A horas de cumplirse un mes del crimen del suboficial del Departamento de Operaciones (D3), Pablo Cejas, su esposa, Nancy Scarfone, dijo a UNO Santa Fe que quiere justicia por su marido encontrado muerto en un descampado del barrio Yapeyú con doce impactos de bala el pasado 17 de julio.





Desde su casa del barrio Guadalupe Oeste, pide que se esclarezca lo sucedido y que no "le embarren la cancha". Tampoco que la tomen por boluda.





Está sin trabajo y con un hijo que tiene que controlar por orden judicial. No sabe como llegar a fin de mes y mucho menos, como empezarlo. A pesar de que presta servicios en Bomberos Voluntarios, la mujer del efectivo policial asesinado en Neuquén al 6400 no tiene ningún ingreso. De todas maneras, le pone el pecho al situación.









"Hay días que son terribles donde siento mucha impotencia y bronca", dice a este diario Scarfone. "Es muy doloroso, no descanso. Hasta comer me cuesta", indica.









scarfone1.jpg José Busiemi/ UNO Santa Fe







Vestida con una remera blanca que tiene a Cejas estampado, siente algo de calma al saber que hay una persona detenida en torno al brutal crimen, aunque sigue sosteniendo que al efectivo policial de 46 lo mataron soldaditos que responden a un narcotraficante de barrio Yapeyú.





"Primero quiero ir contra los asesinos de Pablo. Después a los involucrados y luego continuar con las denuncias que hizo él", explica.





— A un mes del crimen ¿Qué cree que sucedió realmente en la noche del 17 de julio?





— Algo pasó que lo enfureció muchísimo. Para que Pablo se enfurezca muchísimo, tiene que haber pasado algo hacia su persona. Amenazas, alguna discusión u otra cosa. Si bien se sabe, sabemos, Pablo frecuentaba el lugar. Supongo que me van a querer embarrar la historia pero no lo voy a permitir.





— ¿Qué quiere decir con "embarrar la cancha"?





— Por todo lo primero que se ha dicho.





—¿Está conforme con la investigación?





— En primer lugar no lo estuve. Ahora, con un detenido, tengo un poco más de confianza de que podemos llegar a un poco más. Vamos a ver que pasa el jueves (mañana se debate la prisión preventiva de Jesús A., quien se entregó el sábado pasado luego de una serie de allanamientos).





— Usted siempre refiere que detrás de los asesinos de su marido hay gente poderosa. ¿Cómo sería eso?





— Los que asesinaron a Pablo son soldados de narcos. Un narco no trabaja solo, necesita alguien que lo resguarde. Esto es todo un circulo. Son personajes, si bien son menores de 21, ya no son nenes de mama. Están formados para eso y no les interesa más nada. Están jugadisimos.

Por eso digo que primero voy por quienes mataron a Pablo, después quienes los apañaron y luego que conexiones hay entre estos individuos con otras personas.





— ¿Le sorprendió que apenas conocida la muerte de su marido se divulgó una hipótesis del Ministerio de Seguridad?





— Si. Yo no la descarto. Igual, a mi nada me cierra. A mi me parece que esto fue una emboscada, una entregada. Tengo entendido que por esa zona había un patrullero de OSPE que escuchó unos disparos. Por eso, yo le pedí a los dos ministros que investiguen los GPS de los móviles antes del asesinato de Pablo ya que en la zona no había nada, por lo tanto, zona liberada.









279940.jpg Descampado. El lugar donde fue encontrado en la noche del lunes 17 de julio el suboficial Cejas.















La hipótesis oficial indicó en su momento que el crimen de Cejas había sido causa de ciertos problemas que tenía su hijastro, Lucas, con una serie de jóvenes del barrio Yapeyú, varios pertenecientes a bandas como Los Maraqueros y "Del Pasillo" de zona sur. En esa línea, la principal idea de la pesquisa es que algunos de estos jóvenes estarían posiblemente vinculados al homicidio de Walter "El Bahiano" Gómez, muerto el pasado 4 de julio en el hospital Cullen tras haber sido baleado en Chaco y Reynares veinte días antes.





En este sentido y tras un audio que se filtró -y que reforzó aún más la hipótesis oficial-, Scaforne ratificó que el mismo era de un año atrás. "No fue un audio, es una llamada por teléfono"."Saquen la cuenta, este chico Gómez murió hace poco y Pablo venía detrás de estos narcos desde hace un año y medio", concluyó.





Minutos después de culminar la nota, Scarfone recibió un llamado. Mañana a las 8, en el subsuelo de tribunales, se definirá si Jesús A., sindicado como quien le sacó el arma reglamentaria a Cejas y lo acribilló en compañía de otro muchacho, queda en prisión preventiva.