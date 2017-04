La policía científica no pudo demostrar la presencia de un cómplice

Los peritajes comprometen sólo a Wagner en el crimen de Micaela. El jefe de la policía científica de Entre Ríos afirmó que, por el momento, no se pudo encontrar rastros de otro atacante en el automóvil que trasladó a la joven. Dictaron la prisión preventiva contra el confeso femicida.





Las pruebas científicas empiezan a tomar mayor peso en la acusación contra Sebastián Wagner. Los peritajes lograron establecer que Micaela García estuvo en el automóvil del imputado por su violación y asesinato en la ciudad entrerriana de Gualeguay. También, el laboratorio policial de Entre Ríos pudo fijar indicios seguros de la presencia de ese vehículo en el lugar donde el sábado pasado fue encontrado el cuerpo de la joven de 21 años.





Los peritos no encontraron, por el momento, rastros de la presencia de otro atacante. Los datos comprobados apuntan sólo a Wagner. "Científicamente no se puede probar que hubo otra persona dentro del vehículo. No encontramos otro indicio ya que el auto fue prolijamente lavado en su interior", aseguró el comisario Ángel Iturria, director de Criminalística de la Policía de Entre Ríos.





En su declaración indagatoria, Wagner había señalado como cómplice del ataque a Néstor Roberto Pavón, el dueño del lavadero de automóviles en el que trabajaba. Según fuentes policiales citadas por la agencia DyN, el principal sospechoso aceptó su participación en la agresión sexual, pero apuntó contra su empleador como responsable del homicidio de Micaela. Las pruebas, por el momento, no respaldan sus dichos.





De todas maneras, la fiscalía podría cambiar la imputación sobre Pavón, hoy acusado y detenido por encubrimiento, para habilitar su declaración indagatoria. En cambio, el juez de Garantías de Gualeguay, Sebastián Elal, dictó la prisión preventiva a Wagner por "el abuso sexual con acceso carnal y el posterior homicidio calificado por alevosía, por femicidio y criminis causae de Micaela García, ocurrido el pasado 1° de abril".

Fuente: El Intransigente