La provincia no prevé cambios en la policía tras las detenciones por el caso Casco

A la hora de analizar los numerosos allanamientos que se realizaron en la jornada de hoy y derivaron en las detenciones, manifestó que "las investigaciones las está llevando adelante la Justicia, y vamos tomando conocimiento a medida que se desarrollan las acciones".





E inmediatamente agregó: "No tenemos una intervención directa, más allá de aportar todas las pruebas que se nos requieren y poner a disposición todos los agentes que se están investigando".





Sobre la detención de Candia en particular, Farías no hizo ninguna valoración y se limitó a manifestar que desde la gestión alientan el trabajo de la Justicia: "No protegemos agentes de la fuerza cuando son investigados, todo lo contrario: si se determina su responsabilidad tendrán que afrontarla, como cualquier otro ciudadano", aseguró.

