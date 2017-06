Le preguntó a su jefe cuándo iba a cobrar y fue brutalmente golpeada

Según contó la mujer a Diario Popular, fue agredida por el dueño de la peluquería y la encargada, pareja del hombre, quienes la dejaron con varios cortes en la cara.





"Todo comenzó el sábado último con el despido de una mujer que trabajaba en tareas de limpieza, que derivó en una discusión al no quererle pagar lo que correspondía. Yo me solidaricé con ella. Al día siguiente no fui a trabajar por un problema de salud que tengo desde hace un tiempo. El pasado martes me presenté como siempre a las nueve de la mañana, sin ningún problema", relató la mujer.