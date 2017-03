Liberaron al ex comisario que le disparó y mató por la espalda al primo de Rojo

La fiscal Betina Lacki, a cargo de la investigación por los asesinatos de dos jóvenes por la espalda en el barrio El Retiro, pidió la detención del ex comisario inspector acusado de efectuar los disparos. Sin embargo el juez que entiende en la causa, Guillermo Atencio, rechazó el requerimiento y ordenó la libertad del presunto asesino. La fiscal imputó al ex comisario por el delito de homicidio.

El lunes pasado los vecinos de El Retiro salieron a la calle a pedir por su liberación y reclamar más seguridad, señala El Día.

Los asesinatos se registraron en las calles 44 y 150 cuando el comisario retirado salió de hacer una extracción del cajero automático situado al lado de un supermercado.





La discrepancia de criterios sobre lo sucedido entre la fiscal y el juez radica en si el ex comisario actuó o no en legítima defensa. Lacki no encontró elementos que justifiquen el accionar del ex comisario por la cantidad de disparos que efectuó. Fueron siete en total. Además las dos víctimas fatales fueron baleadss por la espalda lo que indica que el comisario retirado disparó cuando los dos delincuentes se estaban yendo cuando comenzó la balacera. Por esto Lacki pidió la detención.





Sin embargo el juez Atencio aseguró al denegar el requerimiento de la fiscal que "tengo para mi que la intensidad de la repulsa permite prima facie concluir en que el encartado habría obrado, en todo caso, con exceso en la legítima defensa por lo que el requerimiento no me merece favorable acogida".