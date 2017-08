Locura total en Rincón: robó, amenazó, cayó preso y evitaron que otro vecino lo asesinara a tiros

Este domingo, en adyacencias de la esquina que forman las calles Inés Álvarez y Juan de Garay en la ciudad de San José del Rincón, cuatro oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico de la Costa y de la Comisaría 14°, actuaron con reflejos y velocidad para impedir la fuga de un delincuente armado con un cuchillo, y evitar que un otro joven matara a balazos al primero, en un suceso que generó conmoción en todo el vecindario. El joven delincuente que originó terror en una vecina y en su hija fue identificado como B. E. G. de 20 años, al que le secuestraron un cuchillo luego de perseguirlo y aprehenderlo. Al muchacho que intentó ajusticiarlo, lograron neutralizarlo e incautarle una pistola tipo tumbera calibre 22 cargada con una bala, y un bolsillo del pantalón una gorra azul de la Policía de la provincia de Santa Fe.





Los hechos

Este domingo, a las 8 de la mañana, una vecina que vive en inmediaciones de la esquina de Juan de Garay e Inés Álvarez de la ciudad de San José del Rincón, llegó corriendo hasta la Comisaría 14° y denunció que un joven al que identificó como B. E. G. de 20 años, ingresó a su vivienda particular y bajo amenaza con un cuchillo le robó una bicicleta azul con vivos blancos, y además, dejó expresa constancia que no solo reconoció y conoce al delincuente, sino que además, éste tiene una medida de distancia para aproximarse a su casa que fue ordenada por el Tribunal de Familia N°3. Los policías de la Comisaría 14° realizaron un patrullaje en la zona para dar con el delincuente y la bicicleta robada, pero no lo hallaron.





La segunda denuncia

Pero, la misma mujer denunciante, cuando llega a las 8,30 a su casa, se encuentra con su hija que le dijo en medio de una fuerte crisis nerviosa que el mismo delincuente llegó a la vivienda en su ausencia, y a punta de cuchillo le robó su teléfono celular. La víctima llama por teléfono a la Comisaría 14° y denunció el segundo suceso, que en este caso tuvo por víctima a su hija, y exigió la presencia policial urgente en su vivienda familiar.





El drama

Minutos después llegaron a la finca cuatro oficiales y suboficiales en dos patrulleros, en este caso, del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 14°, y cuando dialogaban con madre e hija, ambas fueron víctimas del mismo violento delincuente, apareció en escena otro vecino, en este caso, en este caso se trata de un hombre de 46 años que habita con su familia en una vivienda ubicada en adyacencias de cortada Yerbe y Vicente Zarza, y que les dijo a los policías, que el delincuente denunciado por madre e hija, entró violentamente a su casa y buscó refugio en un galponcito ubicado en el fondo de un patio, y quería que por favor se lo llevaran preso.





Llegó otro que vino a asesinarlo

Pero, cuando los policías iban a entrar en la propiedad del último denunciante, llegó otro muchacho armado con un revólver de fabricación casera y dijo a viva voz que venía a buscar al delincuente B. E. G. de 20 años para matarlo. Los policías desarmaron al recién llegado, lo neutralizaron, lo esposaron y lo identificaron como N. A. M. de 20 años, desconociendo cual fue la causa para que éste último lo buscara e intentara ajusticiarlo por mano propia.





Perseguido y atrapado

Toda la situación que se dio en la calle fue escuchada por el delincuente buscado B. E. G. de 20 años, que aprovechó la confusión para escaparse corriendo del interior de la vivienda en la que había buscado refugio. Pero, fue perseguido y aprehendido por los policías, que finalmente lo secuestraron un cuchillo Tramontina, ante la mirada expectante de todo el barrio conmovido por el ulular y las corridas de los policías.





Legalidad y situación de los dos detenidos

Informaron la novedad sobre el resultado del procedimiento policial en detalle y con sus consecuencias a la Jefatura de la Unidad Reginal 1° La Capital de la Policía de Santa Fe y a la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Rosana Peresín, que ordenó para los dos aprehendidos las siguientes medidas: para B. E. G. de 20 años, que fue el primer denunciado, que continue privado de su libertad, sea identificado dactiloscópicamente y que le sea formada causa como presunto autor de los delitos de "robo calificado, amenazas de muerte y desobediencia al mandato judicial", y para N. A. M. de 21 -el que lo buscaba para ajusticiarlo- que también continue privado de su libertad, que sea identificado dactiloscópicamente y que le sea formada causa como presunto autor del delito de "portación de arma de guerra".