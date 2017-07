Los dueños de El Stud y Místico cerrarán un juicio abreviado por cuatro años de prisión

Se trata de Guillermo Walter "Guille" Poch, exdueño del local nocturno El Stud y Juan Carlos "Pelusa" Cisneros (63), extitular del bar Místico de la peatonal. Ambos se encuentran con prisión preventiva en la alcaidía de la cárcel de Las Flores desde el año pasado.

La futura condena fue acordada entre el abogado defensor de los dos propietarios de los bares nocturnos, Néstor Oroño y el fiscal de la causa, Omar De Pedro. Los mismos negociaron una pena de cuatro años de prisión efectiva por haber explotado los locales para que se ejerza la prostitución.

El acuerdo tendrá lugar en los tribunales de Santa Fe y será por separado. Por un lado, el dueño de El Stud, será el próximo jueves 3 de agosto, mientras que el de Místico tiene fecha fijada para el 14 del mismo mes.

Dos locales clausurados

"Guille" Poch y el corondino "Pelusa" Cisneros quedaron en manos de la Justicia provincial el 13 de agosto del año pasado cuando fueron imputados por los fiscales, Omar De Pedro y Lucila Nuzzo por los delitos de "promoción y facilitamiento de la prostitución".

Poch por ser el administrador del bar-whiskería de 25 de Mayo y Lisandro de la Torre y "Pelusa" por ser quien explotaba el bar Místico de la peatonal santafesina, ubicado sobre calle San Martín al 2700.

Su detención fue en la noche del 12 de agosto, cuando los agentes de Trata de Personas ejecutaron –con la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de por medio– una serie de allanamientos en los dos locales, en las viviendas particulares de los imputados –en Santa Fe y Coronda– y en un hotel de calle Eva Perón al 2500.

En aquel entonces quedaron aprehendidos los hoy dos imputados y la pareja de Poch, V. G. G. de 34 años. Cuatro días después, el dueño del Stud acordó, sin debate previo, ir a la prisión preventiva, mientras que su pareja acordó medidas alternativas.

En tanto, el dueño de Místico buscó explicar cómo era el funcionamiento del clásico bar nocturno de la peatonal santafesina ya que indicó que en el local no había víctimas sino bailarinas. "Se me acusó a mi de incitación al sexo cuando yo lo único que hago es mantener una fuente de trabajo para personas que me piden por favor que les dé trabajo", sostuvo en la audiencia de prisión preventiva. "Si vamos a hablar sobre facilitación, vayamos al Casino y a sus hoteles que tanta protección tienen. Yo personalmente lo he visto", cuestionó en aquel entonces.