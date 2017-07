"Los pibes estaban re alterados y gracias a la policía lo podemos contar"

En la tarde del viernes se conocía la noticias de que un delincuente había muerto luego de enfrentarse con la policía al intentar, junto a un cómplice que aun está prófugo, asaltar a los pasajeros de un coche de la Línea 14, en inmediaciones del Parque Juan de Garay.





En diálogo con LT10, el chofer de ese coche contó cómo vivió lo ocurrido: "en la esquina de Roque Sáenz Peña y Malvinas subieron dos pendejos, ya que no pasaban los 20 años, uno de ellos de su campera desenfundó un arma y me apunto a la cabeza, a la vista de los más de 20 pasajeros que llevaba en ese momento. Uno me intentaba sacar mis pertenencias mientras el otro le quitaba las cosas a los pasajeros. En un momento, no se qué paso porque estaba muy nervioso mientras me exigía el celular, que no tenía conmigo y escucho `policía, policía' y el sonido de un disparo".

En ese momento los delincuentes bajan y el policía también. Hay un intercambio de disparos y uno de los delincuentes es herido de muerte. "Yo ni me di cuenta de que estaba el policía en el momento en que los delincuentes subieron. Después si me acordé que había subido hacía dos paradas antes. Cuando bajaron del coche, hubo un enfrentamiento con intercambio de disparos y uno de los delincuentes cayó frente a una escalerita, que está cruzando la calle, mientras que el otro escapó".









"Gracias a la valentía de la policía la estamos contando, es así, porque yo no se que hubieramos hecho o que nos habría pasado, porque los pibes, como te dije estaban muy alterados cuando se subieron al colectivo", finalizó.