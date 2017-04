Micaela García murió "estrangulada" el mismo día que desapareció

La joven Micaela García fue asesinada por "estrangulamiento" el mismo día que fue vista por última vez, el 1º de abril, reveló hoy la autopsia, que no pudo confirmar si fue víctima de violación, mientras el gobierno ratificó que el juez que liberó al acusado por el hecho, que pidió licencia por "razones de seguridad", debe dejar el cargo.

La autopsia, realizada en la morgue judicial Oro Verde de Paraná, no pudo determinar si la joven fue víctima de violación, por lo que se realizarán nuevos estudios, pero reflejó "indicios de ataque sexual", según un comunicado del ministerio Público Fiscal de Entre Ríos.

El director de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, Angel Iturria, dijo que "no hay que descartar" que haya restos de piel del acusado bajo las uñas de la joven y afirmó que "las alimañas comieron una mano por completo al igual que los dedos de los pies, y en la otra mano tenía solamente dos dígitos".

El acusado de perpetrar el asesinato de la joven, Sebastián José Luis Wagner, de 30 años, permanece detenido en la unidad penal número 8 de la localidad entrerriana de Federal, y el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, José Luis Mondragón, explicó que fue trasladado desde Gualeguay para tomar "precauciones para preservar su vida y su integridad física".

"Tenemos que garantizar que llegue a instancias de declaración y sea presentado a estrados judiciales de la manera que corresponde", manifestó el funcionario provincial en declaraciones a la prensa.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, insistió en que el juez de Ejecución Penal entrerriano Carlos Rossi, quien liberó a Wagner cuando cumplía una condena por dos violaciones a pesar de una recomendación contraria, afirmó que el magistrado debería dar "un paso al costado".

El funcionario expresó que Rossi, quien pidió una licencia de 20 días por "razones de seguridad personal y familiar" tras manifestaciones frente a su vivienda, tomó "una muy mala decisión" al liberar a Wagner, y sostuvo que se trató de "una mezcla de cuestión ideológica y con lo que tiene que ver respecto al trabajo de todos los días de jueces de ejecución penal, donde su mundo son las personas detenidas".

En declaraciones a radio Provincia, Garavano manifestó que "la renuncia es una decisión personal, sino, hay varios pedidos de jury", y destacó la importancia de "aprender que cuando tomamos decisiones equivocadas y traen consecuencias, tenemos que hacernos cargo y asumir responsabilidades de esas decisiones, sea un funcionario o un juez".

El vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón, confirmó el ingreso del pedido del senador provincial de Cambiemos Nicolás Mattiauda para un juicio político al juez y dijo que el magistrado tiene cinco días hábiles para responder, tras lo cual el jurado de enjuiciamiento resolverá si acepta o rechaza el trámite.

El presidente en ejercicio del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Antonio Mainez, advirtió que poner el foco en la actuación del juez, quien otorgó la libertad condicional a Wagner, condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, es como cortar el "hilo por lo más delgado".

Mainez dijo a radio El Mundo que "el espectro" de responsabilidades "es mucho más amplio del que aparece a primera vista" y puso en duda la contundencia del informe negativo que recibió el magistrado sobre Wagner al denunciar que las "estructuras administrativas" del Sistema Penitenciario provincial "no están cubiertas".

El padre de la joven, Néstor García, afirmó que despedirá "a Micaela de una manera diferente, como ella lo hubiera elegido. Será en el estadio del Centro Provincial de Educación Física 'Hugo La Nasa' de Concepción del Uruguay, debido a la gran capacidad que tiene, sabiendo que mucha gente deseará estar".

"No queremos ofrendas florales, pedimos que ese dinero se aporte a una cuenta para la creación de una fundación que se encargará de sostener los ideales y el compromiso que ella tenía" expresó, mientras que su esposa, Andrea Lescano, afirmó sobre el accionar del juez: "No me quiero meter. Cada uno desde su responsabilidad. Yo estoy en la parte afectiva, de contener a mi familia".

El novio de la joven, Alejandro Jacquet, destacó en declaraciones a la prensa que "su militancia nos da ganas de seguir, de hacer justicia, de seguir trabajando por lo que ella quería".

La joven de 21 años, que colaboraba con familias carecientes y militaba contra la violencia de género, había sido vista por última vez el 1º de abril cuando volvía de bailar en Gualeguay, y su cuerpo fue hallado el sábado en las afueras de la ciudad, tras la detención de Wagner ocurrida el viernes.