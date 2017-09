"Nunca tuvo intención de pisarlo, fue un accidente"

"Ella nos dice que ha sido un accidente, en ningún momento tuvo intenciones de matarlo o pisarlo, fue un accidente. Hay que esperar todo lo que se viene, todavía las pruebas no están hechas, ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario", expresó Florencia, triste y molesta por lo que se dice en algunos medios y lo que comentan algunas personas en las redes.









"Mi hermana no es una mala persona, ha sido un accidente, no tenía intenciones de lastimarlo. La gente se esconde detrás de un perfil de Facebook y dice cualquier cosa. No hay que olvidarse que atrás de ella hay una familia, está mi mamá y ella tiene hijos, no hay que olvidarse de eso; los niños no hicieron nada, juzgar y decir cosas que no son ciertas no está bueno, los chicos están con su papá; gracias a Dios tienen un padre excelente".

"Lamentamos mucho lo que pasó, estamos dolidos; yo lo conocí a Genaro y era muy buena persona y tiene una familia hermosa, nuestro dolor también es por ese lado" (Florencia Silva, hermana de Julieta).

TRIANGULO.jpg



En varios momentos de la entrevista telefónica (vive en Santa Cruz) se encargó de remarcar y pidió que se diga en esta nota que Genaro era una persona excelente, y que la situación es muy dolorosa para ambas familias.