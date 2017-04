Parece una broma de mal gusto: revelaron el estado de Whatsapp de Sebastián Wagner

La semana pasada, en El Diario de la Mariana, hicieron un exhaustivo informe sobre la desaparición de Micaela García en Gualeguay. Los especialistas que participaron, develaron qué tipo de personalidad tiene Sebastián Wagner. Hoy se conoció otro dato curioso: su estado de Whatsapp, que a la vista de los hechos, parece una broma de mal gusto.





El viernes, Christian Poletti, abogado penalista; Gervasio Díaz Castelli, psicólogo y Joaquín de Weert, periodista de Infobae, aportaron piezas clave para la comprensión de la personalidad del principal sospechoso por la desaparición de la joven en Gualeguay.





Martín Ciccioli indicó en el programa que: "Hay un detalle, en la segunda violación él obligó a subir a la chica a su auto" Por su parte, Poletti detalló que: "He intervenido muchas situaciones parecidas profesionalmente". "No da el perfil de este sospechoso como el que hace inteligencia previa", reveló. "Me inclino más por la personalidad del chacal", continuó.

Díaz Castelli, por su parte, explicó que "hay diferentes grados de psicópatas, algunos controlan los impulsos y otros son arrasados por los mismos". "Es importante que la gente sepa que el psicópata no es un enfermo", remarcó el especialista en salud mental. "Es un modo de ser, por eso no lo podemos entender", reveló el psicólogo en El Diario de Mariana. "Una persona no puede vivir en sociedad", dijo sobre Wagner, que ya estuvo preso y que, según un informe, no estaba apto para salir en libertad.





Ahora, además del perfil psicológico de Wagner, se conoció cuál era la frase que tenía de estado en Whatsapp. "Me gusta la vida", que estaba acompañada del emoticón del pulgar para arriba.

Embed Quién es Sebastián Wagner, el acusado del crimen de #Micaela►https://t.co/oLWaJi0XeG pic.twitter.com/37GGOJKjjm — Uno Santa Fe (@unosantafe) April 9, 2017



En cuanto a la foto de perfil, eligió una en la que se lo ve abrazado a una mujer y con un vaso de cerveza en la mano. Esa misma imagen es la que compartió el 8 de marzo en su cuenta de Facebook, el día de la marcha y el paro internacional de mujeres.También le encontraron 1.117 pesos y un revólver viejo, calibre 32 largo sin numeración visible. Fue el arma con el que intentó matarse, pero no salió el tiro.





Fuente: El Intransigente