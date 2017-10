Procesan a un policía por matar a un asaltante que huía y simular que hubo enfrentamiento

La jueza indicó que Rodríguez afirmó haber hecho dos disparos. El cuerpo de Fredes recibió un tiro y el otro impactó en una pared junto con las primeras marcas de sangre. "Ambos disparos, entonces, no fueron disuasivos, y se dirigieron directo al cuerpo de Fredes". Otro planteo indica que los testigos escuchan no más de tres disparos cuando el policía indica que Fredes le efectuó varios disparos antes de que él respondiera. Un elemento adicional, el dermotest aplicado en ambas manos del joven baleado, dio como resultado negativo, lo que implica que no tiró.





La Prefectura Naval indica que si bien el revolver 32 encontrado al lado de Fredes presenta tres vainas servidas, lo que indica que alguna vez fue disparado, el no hallazgo de proyectiles correspondientes a esa arma, más el dermotest negativo en las manos del joven abatido "impiden probar que fue disparado en el lugar de los hechos".





La jueza indica que "aunque Fredes fuese autor del hecho de robo y se estuviera dando a la fuga hay elementos suficientes para concluir que no se hizo disparo alguno contra el imputado Rodríguez y que el arma plateada y brillante fue plantada con posterioridad".