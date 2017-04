Reemplazos falsos en escuelas: seguirá presa la acusada como líder de la asociación ilícita

La Cámara de Apelaciones de Santa Fe ratificó el fallo judicial de primera instancia que ordenó la prisión preventiva para la auxiliar en educación acusada de formar una asociación ilícita basada en falsear reemplazos en 41 escuelas de la ciudad de Santa Fe y el departamento La Capital. La causa se inició en los últimos días de diciembre del año pasado tras la orden del fiscal Roberto Apullán, que solicitó la detención de otras tres docentes.









La resolución, a cargo del juez Bruno Netri, fue dictada en los últimos días de marzo y se divulgó en la jornada de ayer en el ámbito tribunalicio.









La investigación llevada a cabo entre Fiscalía y personal informático del Ministerio de Educación detectó 274 defraudaciones probadas y otras 100 en grado de tentativa. Se estima que el fraude oscilaría a $136.755,22.





Avaló a su par





En su fallo, Netri consideró que el dictamen del juez Jorge Pegassano que ordenó la prisión preventiva para María de los Milagros M. –única en prisión– no se apartó del "objeto procesal" en relación a su fundamento sobre el "peligro de fuga".









El juez camarista, también se refirió a otro de los planteos de los defensores públicos, Javier Casco y Gustavo Durando: el de falta de fundamentación del peligro de entorpecer las pruebas. Por ello, aclaró que si la mujer quedara en libertad existiría un claro riesgo que afectaría la investigación penal. "Es razonable sostener como probable que la imputada en libertad pueda fácilmente ingresar nuevamente a sistemas informáticos, no necesariamente para defraudar al Estado, sino para suprimir y/o alterar otras eventuales evidencias incriminatorias", sostuvo en el fallo Netri.









Por otro lado, el funcionario judicial también evaluó que la mujer acusada podría contactarse con dos personas claves en la investigación y que serían parte de la asociación ilícita. Se trata de un tal "jefe de Rosario" y una tal "tía" que estaría en Perú. Dichas personas nunca pudieron ser identificadas.









"Resulta lógico y razonable presumir, como hizo el juez en su resolución que, de recuperar la libertad, a esta altura de la investigación resulta probable que se contacte fácilmente con aquellos para informarles que se mantengan en el anonimato y no puedan ser hallados; y con ello entorpecer el curso de las investigaciones", resaltó el juez de alzada.









Por tal razón, Netri confirmó el fallo de primera instancia dictado el 22 de diciembre del 2016 y ordenó que María de los Milagros M. continúe en prisión preventiva hasta tanto la causa llegue a juicio.





Maniobra ilícita





El caso no solo tiene a María de los Milagros M. como imputada, sino que también hay otras tres docentes y no docentes imputadas e involucradas. Las mismas, identificadas como M. T. S. (36); A. M. I. R. (45) y A. C. A. (45), fueron acusadas por "asociación ilícita" y "defraudaciones consumadas en perjuicio de la administración pública".









La maniobra empleada por las mujeres fue detectada por funcionarios del Ministerio de Educación tras la denuncia de una directora de una escuela de Santa Fe. Iniciada la pesquisa se descubrió que distintas personas fueron designadas en diversos reemplazos como personal escolar y no docente, los cuales fueron pagados por el propio Estado.