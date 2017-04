Se conoció una denuncia de una niña de 13 años que escapó del asesino de Micaela

Se trata de una chica de Gualeguay que era amiga de la hija de la pareja de Sebastián Wagner, Nora González, y quien describió que el hombre la manoseó en el mes de febrero y luego le envió amenazas mediante mensajes de Facebook.

Daniel Cristini, el padre de la menor, presentó la denuncia judicial el lunes 3 de abril. En la misma mostró ante las autoridades el contenido de los mensajes amenazadores de Wagner y describió los detalles sobre el violento encuentro de su hija con el abusador.

wagner 2.jpg

Según comentó Cristian, todo comenzó en febrero, un día en el que su hija fue a visitar la casa de Wagner y González para jugar con la hija de ella y otros chicos.





Los niños se metieron en una pileta. En un momento la menor se metió en un cuarto para cambiarse la ropa y "apareció él, no se sabía de dónde apareció. La quiso manosear, ella se defendió, le dio una patada y pudo escapar", describió el padre.





Pero la historia no terminó ahí. A las pocas semanas, dijo, Wagner volvió a amenazar a la niña. Usando el perfil de Facebook de la hija de su pareja, le envió mensajes: "No sabés las ganas que tengo de volver a tocarte", "¿Te acordás cuando me metiste una patada y te fuiste corriendo?", "Las ganas que tengo de volver a tocarte" y "La próxima vez te ato para que no salgas corriendo", fue la primera tanda de mensajes amenazantes.





Y el infierno continuó: "Cuando te agarre, te hago mía", "La otra vez te salvaste, pero la próxima no te salvás" y "Te voy a hacer mía, vas a ver".





La niña se vio sumida en el pánico y de inmediato decidió mostrarle el chat a sus padres. También les contó lo que había sucedido en la casa de su amiga, que hasta el momento lo mantenía en secreto.