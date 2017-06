Secuestraron otras 140 computadoras ligadas al juego clandestino en Esperanza

Este lunes cerca de las 14.30 fue allanada una vivienda particular ubicada sobre calle López y Planes al 1800 de la ciudad de Esperanza, cabecera del departamento Las Colonias, en el marco de la investigación por juego clandestino que arrancó la semana pasada con la aprehensión de 11 personas. Dos de los detenidos fueron policías, y uno de ellos se trata del subjefe de la Unidad Regional 11, comisario mayor D. J. . La ejecución del allanamiento estuvo bajo la responsabilidad de los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI).









secuestraron computadoras juego clandestino







Respecto al allanamiento en particular que fue ejecutado durante la tarde de este lunes, UNO Santa Fe dialogó con una las fiscales del caso, Laura Urquiza, que no solo confirmó el procedimiento policial sino que además señaló que la finca allanada es un domicilio alternativo de una de las personas detenidas e involucradas en la causa y que fueron secuestradas 140 computadoras, un vehículo particular considerado vital en la investigación y documentación ligada directamente a la causa.





La orden de allanamiento complementaria a todo el trabajo investigativo fue solicitada por las fiscales Urquiza y Giménez que llevan adelante la causa y fue extendida por la jueza de la Instrucción Penal Preparatoria Sandra Valenti.













Embed Dos policías detenidos, uno de ellos el subjefe de la UR XI, Las Colonias, por juego clandestino ►► https://t.co/9p40XOvXVE pic.twitter.com/sVoI0tyCcN — Uno Santa Fe (@unosantafe) 15 de junio de 2017











La situación de los acusados





Durante la mañana del pasado sábado fue llevada adelante la audiencia imputativa en la Sala 1° de los Tribunales santafesinos, que estuvo relacionada con el procedimiento llevado adelante la semana pasada. Las fiscales Urquiza y Giménez imputaron a los acusados por delitos de organización, administración, operación y explotación de juegos de azar sin la correspondiente autorización estatal obligatoria, además del cohecho pasivo (coimas).





En ese trámite concluido durante el fin de semana recuperaron la libertad cinco personas, una mujer y cuatro hombres, y respecto de los otras seis personas privadas de su libertad, el próximo miércoles se decide su situación procesal en la audiencia de prisión preventiva.