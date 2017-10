"Si hay responsabilidad, es de la constructora; y el control, de la provincia"

"Nosotros tenemos la dirección de Arquitectura que controla, pero fundamentalmente si hay alguna responsabilidad es de la empresa constructora", aseguró Gutiérrez quien también recordó que esa es una obra licitada por la provincia.

Gutiérrez remarcó que la obra no había tenido ningún inconveniente hasta el momento del accidente y que se desarrollaba dentro de los plazos previstos. Ante la consulta de si la tormenta de anoche pudo haber ocasionado algún problema que derivó en el accidente de hoy, el ministro de la Corte aclaró: "No soy ingeniero, soy abogado. Por lo tanto no puedo hablar sobre hipótesis. Eso lo tendrán que decir los bomberos y la empresa constructora. Además no pierdan de vista que esta es una obra adjudicada por la provincia. Así que los verdaderos inspectores son del Ministerio de Obras Públicas, más allá que nuestro departamento de Arquitectura estaba controlando permanentemente".