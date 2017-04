"Todavía no puedo creer": la bomba de Laura Ubfal y la peor sospecha sobre los padres de Micaela

Laura Ubfal tiró la bomba: los padres de Micaela García cenarán este sábado a la noche en el programa de Mirtha Legrand y el repudio general en su Twitter se manifestó con durísimos comentarios y la peor sospecha al punto de conmover a la periodista: "Todavía no puedo creer".





Néstor y Andrea García serán los invitados especiales de La Chiqui y Ubfal tuiteó: "Todavía no puedo creer lo que opinan en el Twitter sólo porque informé que los padres de Micaela estarán con Legrand. La grieta".

¿Cuáles fueron los comentarios más duros? "Es el comienzo de su carrera política", "¿De dónde sacan ganas de ir a la tv? pobre chica, qué padres tiene. Hicieron de su muerte, política", "Ah, bueno, les gustó la cámara", "No entiendo para qué van, totalmente innecesario, pregunto: ¿y el duelo?".

Y hubo más terribles: "No los vi largar una lágrima sino usar a su hija para hacer política. Seguro pedirán dinero para la urna. Un horror", "La verdad no entiendo cómo pueden ser tan frívolos después de lo que pasaron", "Vergüenza debería darle a esos padres sentarse en la "mesaza" a pocos días de enterrar una hija. Innecesario", "¿por qué hicieron del entierro un acto político con los que no votaron ley contra femicidio?", "La verdad, una vergüenza. El día del entierro eso parecía un acto político lleno de bandares y música, y los padres ni lloraban". ¿Hasta dónde llega la grieta?

Embed Los padres de #MicaelaGarcia Nestor y Andrea, cenan este sábado con @mirthalegrand — Laura Ubfal (@laubfal) 13 de abril de 2017



Embed @laubfal @mirthalegrand de donde sacan ganas de ir a la tv,pobre chica que padres tiene.hicieron de su muerte politica. — karina centena (@karinacentena13) 13 de abril de 2017



Embed @laubfal @mirthalegrand no la voy a ver, no quiero ser parte de ese circo, salvo que invite a los padres de todas las chicas asesinadas — SusyMo (@MareaNocturna20) 13 de abril de 2017



Embed @laubfal @mirthalegrand No los vi largar una lágrima sino.usar a su hija para hacer política

.un horror — ana bizarra (@atilana68) 13 de abril de 2017







Fuente: El Intransigente