Tres ladrones asaltaron a un taxista pero los detuvieron en pleno centro

Un taxista levantó pasaje en 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen. Subieron tres personas que le pidieron ir hasta Primera Junta y Estrada, en el barrio Santa Rosa de Lima. Allí se bajó uno de los pasajeros y ascendió otro.





Volvieron al lugar de origen y, cuando bajaron, el chofer se dio cuenta que no tenía más la billetera.





En diálogo con LT10, Fabián, taxista, contó que "subí a tres personas en 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen y los llevé hasta Primera Junta y Estrada, se bajaron, hicieron movimientos raros y me pidieron que los vuelva a traer al lugar de partida. Cuando se bajaron me di cuenta que me habían robado la billetera (en la cual tenía 1.000 pesos)".





Además, Fabián agregó: "Justo pasó el patrullero y apresó a uno de los ladrones. Este es el décimo robo que sufro en los 27 años de laburo en este rubro".