Un hincha de Central Norte sigue internado por lesiones desde el domingo en Santa Fe

Miguel Alancay vino a la ciudad de Santa Fe el domingo 11 de junio para ver a Central Norte contra Newell's, en un partido por la Copa Argentina. El joven vive en Rosario de Lerma, en la provincia de Salta y junto a un grupo de amigos preparó el viaje para vivir una jornada a pleno. Lejos estaba de saber que ese fin de semana su vida iba a cambiar: según aseguró en su relato a Tiro Libre, polícia santafesina lo golpeó cuando abandonó el estadio de Unión junto a un grupo de hinchas salteños.





"Me acuerdo de todo perfectamente, pero les pido que me entiendan, no quiero entrar en detalles porque sigo en Santa Fe", dijo, en alusión que siente por lo que pueda pasar con la policía. "No quiero hablar de juicios y esas cosas porque no es el momento. Estoy con mi mamá en el hospital. Ella me vino a ver, ya que nadie se apareció por aquí. Un dirigente me llamó por teléfono pero jamás se aparecieron por aquí en forma personal", amplió el joven según publicó la web Qué Pasa Salta.





Todavía está en cama. "Los médicos me prohibieron caminar porque cuando quise levantarme me mareé y me sentí muy mal. Ya estoy bien, mañana tengo una junta médica y ahí van a evaluar cuando me darán el alta. Ojalá sea pronto", dijo esperanzado.





Miguel abrió un pequeño negocio junto a su familia en Salta. "Estar aquí me perjudicó mucho, no puedo trabajar, pero por suerte mi familia se encarga de atender el negocito. No me imaginaba que me iba a pasar todo esto, pero bueno, ya vamos a salir adelante", expresó.





El joven tiene 21 años, y todas las ganas de volver a trabajar para seguir progresando junto a su familia. Su salud, gracias a la atención recibida, evoluciona y todo hace indicar que no le quedarán secuelas. Mientras, espera con ansias el momento que los médicos le digan que puede volver a su querido Rosario de Lerma.