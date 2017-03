Una santafesina denuncia que su expareja salió de la cárcel y amenaza con asesinarla

Marcela contó que mantuvo una relación con su ex "en el 2015" y que la misma "terminó mal porque él es un violento".

E inmediatamente agregó: "Yo hice la denuncia para sacarlo de mi casa. Un tiempo después se metió, me pidió por favor que lo deje estar un tiempo y yo por miedo lo dejé ingresar. Volví a hacer una denuncia y lo saqué de mi casa".

"El 27 de diciembre del 2015 entró violentamente a mi casa y me pegó. Ese día terminé en el Hospital Cullen. Este tipo es un psicótico. Me mandaba gente para generarme terror, robarme y luego me llamaba para recordarme que necesito un hombre en la casa", contó.

Consultada sobre qué ocurrió cuando este hombre salió de la cárcel tras ocho meses (tiene una pena de 3 años), Marcela manifestó que "el jueves pasado, este hombre salió en libertad y prometió que no se iba a acercar a Santa Fe (él es de Entre Ríos). El sábado comencé a recibir amenazas en el teléfono. Este hombres un psicótico. Yo en este momento tengo un botón de pánico y me tuve que ir de mi casa. Tengo miedo que averigüe el lugar donde vivo y me venga a matar".