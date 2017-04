Video: previo a presentar la quiebra, imputadas de la causa Maros retiraron dinero del banco

En aquel entonces, el video fue utilizado por los fiscales Omar De Pedro y Lucila Nuzzo como evidencia para demostrar el conocimiento que tenía García del manejo que se hacía del dinero y las arcas de la agencia. Vale recordar que la misma, durante la audiencia imputativa del 20 de enero dijo ante el juez: "Yo no tomaba ninguna decisión, todo pasaba por Marcela y Miguel", dijo en alusión a Correa y Arévalo ya que manifestó que ella solo era una simple empleada.

A su vez, declaró en ese momento que el 28 de diciembre (día del video) se enteró de que un viaje no iba a poder concretarse por lo que buscó concluir su relación laboral con la Agencia de Viajes Maros , pero sospechosamente apareció en la grabación junto a Felice. "Automáticamente le dije que me quería separar de la agencia", expresó en la audiencia imputativa. "No quería que la gente me maltrate por cosas que no hice", supo decir en aquella oportunidad antes de la audiencia donde se mostró el video.