Violentos y presos: tiros y gresca con ocho detenidos en Santa Rosa de Lima

En la noche del sábado, alrededor de las 22, en calle Moreno al 4300 del barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe , fueron aprehendidas ocho personas -una mujer y siete hombres- a los que les fueron secuestradas dos armas de fuego -una pistola calibre 22 y un revólver calibre 32, ambas cargadas-, además de una cuchilla durante un procedimiento que fue ejecutado cuando las personas resistieron un control policial.





Antes de las 22, hubo llamados de vecinos a la central policial 911, porque se escucharon disparos de arma de fuego en ese sector de barrio Santa Rosa de Lima y el operador envió patrulleros de Orden Público y Cuerpos para realizar una verificación en el lugar. Estos fueron recibidos a piedrazos cuando llegaron y se produjo el desbande con un nutrido grupo de personas, ya que varias de ellas ingresaron a una vivienda, y fueron perseguidos por los oficiales y suboficiales responsables del procedimiento.





Los policías pidieron autorización para ingresar a la vivienda a su propietaria, y cuando les fue concedida la autorización, entraron y aprehendieron a ocho personas, entre ellas una mujer, a y dos de ellos les secuestraron dos armas de fuego cargadas y con olor a pólvora, y un tercer integrante de la gavilla de violentos, una cuchilla.





Todas las personas aprehendidas fueron identificadas, esposadas y trasladadas a la Subcomisaría 2ª de barrio Santa Rosa de Lima. Luego la novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional 1° La Capital de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Lucila Nuzzo, que ordenó que las personas aprehendidas continuaran privadas de su libertad, y respecto de J. I. R. de 19 años y de C. A. A. de 26, les sea formada causa como presuntos autores del delito de "portación de arma de fuego de uso indebido", a C. D. C. de 38, por "amenaza calificada", y los cinco restantes en el marco de la investigación por los sucesos que desataron el procedimiento policial.