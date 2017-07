Agustín Rossi: "Hay que frenar a Macri, a este modelo neoliberal"

El precandidato a diputado nacional por la lista Unidad Ciudadana (Frente Justicialista), Agustín Rossi, recorre localidades de la provincia presentando sus propuestas con el objetivo puesto en las Paso que se desarrollarán el 13 de agosto. Acompañado por la precandidata Patricia Mounier (del gremio docente Sadop), Rossi pasó por UNO Santa Fe donde abordó diferentes temas.

El exministro de Defensa describió la actualidad salarial y laboral de los santafesinos, se refirió al impacto de los aumentos de las tarifas en el comercio y las industrias y a los proyectos que preparan en caso de llegar al Congreso Nacional.

Además, le contestó a Alejandra Rodenas (precandidata a diputada por la lista Nueva Espacio Santafesino) quien dijo que era "un referente de las derrotas". Y no descartó que la expresidenta Cristina Kirchner visite la provincia antes de octubre para apoyar su postulación. "Macri gobierna para los ricos", disparó contra el Presidente de la Nación.

-En su recorrida por la provincia con vistas a las elecciones del 13 de agosto, ¿qué le dicen los santafesinos?

Rossi: La situación es similar en toda la provincia. Hay una sensación de empobrecimiento general de la población porque la plata no alcanza. Hay una clase media que tiene que readecuar sus hábitos de consumo y una clase media baja que no llega a fin de mes. El que no tiene trabajo la está pasando mal y tiene hambre, así de sencillo. Y sumado a esto han desaparecido las "changas", no hay trabajo para los pintores, albañiles, plomeros, electricistas. Para muchas de estas familias antes la Asignación Universal por Hijo era un complemento, ahora es su principal ingreso. Y los comerciantes sufren las bajas de las ventas y el aumento de las tarifas que le impacta muchísimo hasta tal punto que muchos terminan cerrando. Asimismo, los industriales están reclamando a gritos que se reactive el mercado interno y padecen el alto nivel de importaciones.

Mounier: En la recorrida por el norte provincial la preocupación de los intendentes y presidentes de comunas es la cantidad de gente que se acerca a pedir trabajo. Además están preocupados porque lo que puede venir ya que Macri está anticipando un proyecto de flexibilización laboral con todo lo que eso acarrea. Y quienes están sufriendo mucho esta situación son las mujeres porque en las fábricas y empresas cuando tienen que despedir las más afectadas son las mujeres. Y hay un dato que es irrefutable: los comedores escolares reciben un 30 por ciento más de chicos de lo que recibían antes.

- Ante este contexto que describe, ¿cuál es la propuesta de Unidad Ciudadana?

Rossi: Nosotros pretendemos que el debate electoral apunte a lo que son las historias de vida de los argentinos, que es la realidad de los santafesinos. Por ejemplo lo que me contó una vecina de barrio Las Flores que es ayudante de cocina de un comedor escolar, que es una empleada en blanco, con sueldo y aguinaldo pero que debe comprar a ocho días de fin de mes la comida con tarjeta de crédito porque la plata no le alcanza. Otros casos suceden con los que antes eran albañiles o plomeros y ahora son cartoneros. O con aquellos santafesinos que tenían un almacén pero tuvieron que cerrarlo porque les llegó una factura de la luz de 10 mil pesos. De esas historias nosotros queremos hablar porque si la política te lleve a la opción de pagar la luz o comer, la política no sirve para nada. Tenemos que discutir estos temas porque es lo que no quiere este Gobierno: que se hable de la realidad económica de este país.





-Dentro del Frente Justicialista en la provincia, ¿los santafesinos deberán optar entre el peronismo o el kirchnerismo?

Rossi: A los kirchneristas siempre nos quieren hacer entran en esa contradicción y la verdad que mi identidad de peronista no tiene ninguna contradicción con mi identidad de kirchnerista. Me parece que hoy lo que te diferencia es cómo te paras frente al Gobierno Nacional y qué propones de acá para adelante. Entrar a discutir otras cosas a mí me da vergüenza. Yo creo que hoy la política argentina debe dar respuestas a los problemas de los argentinos. Para ser claros, si Unidad Ciudadana gana las elecciones nuestro primer proyecto de ley será congelar las tarifas para todo el 2018. Hay que frenar a Macri, a este modelo neoliberal y empezar a pensar cómo ponemos a Argentina en la vía del crecimiento.





-Fue muy dura Alejandra Rodenas (precandidata a diputada por la lista Nuevo Espacio Santafesino del Frente Justicialista) con usted. Dijo que es "un referente de las derrotas" en la provincia.

Rossi: Nosotros no vamos a gastar energía en confrontar con un ocasional competidor. No lo voy hacer porque tengo que intentar comunicarme con los santafesinos. Muchas veces la gente mira que la política es un espectáculo más donde dirigentes se pelean unos con los otros y nadie intenta tener un discurso o una propuesta para con ellos. Tenemos que discutir cómo se resuelve el tema del trabajo en la Argentina, el tema de las tarifas. Discutamos porqué el consumo de leche por habitante en el año bajó de 207 litros a 170. Y para colmo tenemos un presidente que en esta ciudad dijo en un acto (cuando inauguró el Metrofe) que el problema de SanCor era que los empleados ganaban mucho. Contra eso tenemos que debatir, generar consensos.





-El asesinato del policía Pablo Cejas conmocionó a la ciudad y reflotó la discusión de la connivencia entre fuerzas policiales y narcotráfico. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Rossi: Yo fui uno de los primeros dirigentes que denunció la complicidad de las fuerzas con el delito narco, puntualmente el caso Tognoli. Por eso una muerte de estas características necesita ser aclarada porque mientras tengamos bolsones de corrupción dentro de la policía resolver los temas de la seguridad resultará más difícil.





Mounier: Todo hace suponer que su muerte tiene que ver con las denuncias que había hecho Cejas. Y creo que la gente reclama que se resuelva este caso como muchos otros que han sucedido en la ciudad. La capital provincial tiene uno de los índices de homicidios más alto del país y ese es un drama recurrente. Aunque hoy el santafesino, a diferencia de antes, está más preocupado por lo económico.





-¿Cristina va a visitar la provincia para apoyar su candidatura?

Rossi: Estaríamos muy contentos si la expresidenta decidiese venir a la provincia pero lo veo muy difícil porque estamos a pocos días de las elecciones. De todos modos, haremos lo posible para que visite Santa Fe previo a los comicios de octubre en caso de que ganemos las primarias.





-¿Qué se decide en las elecciones de octubre?

Rossi: Lo que va a suceder el 22 de octubre es la opinión del pueblo argentino sobre la marcha del gobierno. Y creo que va a hacer mayoritariamente negativa porque ni el propio gobierno aspira a una elección del 50 por ciento, se conforma con el 30 o el 35 por ciento. Si ese es el resultado, 7 de cada 10 estarán en desacuerdo con la gestión de Macri y esperemos que el presidente escuche los reclamos porque hasta ahora solo escucha a los de su misma clase social. Cuando la gente dice que Macri gobierna solo para los ricos, es así, no se equivoca. El común de los argentinos lo piensa de esa manera.