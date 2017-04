Alejandro Grandinetti sobre Amalia Granata: "No la conozco y nunca habló ni con Massa ni conmigo"

¿Por qué Sergio Massa y no otro? "Me sumé a él porque se le plantó a Cristina (Fernández de Kirchner) cuando nadie lo hacía. Es joven y lleva sus ideales adelante. Apuesta a que Argentina le vaya bien".

El portal Primiciasya.com pudo profundizar la interna y dialogó con Grandinetti sobre la decisión del comunicado y el presente de Amalia dentro del espacio.





"Yo no sé quién la subió a una candidatura. Yo no la conozco, no habló ni con Sergio Massa ni conmigo. Es todo muy raro porque cuando querés incursionar en política tenés que hablar con la gente del partido. Yo soy vicepresidente del bloque y nunca hablé con ella. Debería enojarse con quien le hizo la propuesta a diputada que no fuimos nosotros. Ella no está ni estaba en el Frente Renovador. Es impropio lo que ella decía por eso se hizo el comunicado aclarando. Me parece que está muy mal informada. Yo lamento que le hayen hecho creer esto, es bastante irreponsable lo que hicieron", enfatizó.





Ante la consulta por si creía que esto tenía un trasfondo político, dijo: "Me resulta bastante raro todo. Pero realmente no sé de dónde puede venir".