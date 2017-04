Alfonsín: "Me importa tres pepinos una candidatura"

Desde su muro en la red social Facebook, el diputado radical se refirió también a la decisión del radicalismo de Tandil de no intentar una lista común de Cambiemos para las próximas elecciones primarias y conformar la boleta sin incluir al PRO y comentó que no coincidía con las declaraciones del vicegobernador bonaerense Daniel Salvador quien dijo que se trataba de un error.



"No es un error. Es una decisión superestructural, que tomaron los afiliados en asamblea. No contradice norma o resolución partidaria alguna", apuntó.



Y agregó: "Me preguntaron por lo que ocurrió en el Chaco y respondí algo parecido a lo anterior. Pero agregué que me llamaba la atención el disgusto del PRO, porque lo cierto es que, hacia adentro de Cambiemos, se manejan de manera bastante inconsulta y unilateral".



"No entiendo cómo pueden preguntarme eso, porque ya lo he dicho infinidad de veces. Lo que sí me interesa es que el partido pueda influir en el rumbo de la gestión desde sus valores históricos. Mi principal preocupación es que el partido radical, siga siendo radical", dijo Alfonsín.