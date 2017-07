Asalto a la Línea 14: Pullaro defendió el accionar del policía que mató al delincuente

El delincuente abatido tenía antecedentes penales. En tanto, el otro maleante se encuentra prófugo y es buscado intensamente por la policía. El conductor del transporte manifestó que "uno me tenía a mí tratando de sacarme las cosas y el otro intentaba robar al pasaje. Por los nervios, no sé bien qué pasó. Me pedía mi celular y no lo tenía, en eso que le estaba dando la billetera se escucha «policía, policía» y se escucharon disparos".