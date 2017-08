Aunque le vaya bien en octubre, Rossi descartó ser candidato a gobernador en 2019

"Veíamos que íbamos a hacer una buena elección. Estamos más que conformes con nuestra elección, casi duplicamos", dijo Agustín Rossi al analizar los resultados de las Paso y agregó: "Yo ya había dicho que había más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes y eso se expresó de alguna manera, de que hay una base muy clara de peronismo en la provincia de Santa Fe, importante no en la totalidad, que tiene una mirada antimacrista y de reivindicación a los 12 años de Néstor y Cristina".





Luego Rossi diferenció las Paso para elecciones ejecutivas que la que son para las legislativas. "En las primeras el que gana pasa y el que pierde se va a su casa, en cambio en las otras, lo que ocurre en las Paso fue un ordenamiento de la lista del Frente Justicialista. Encabezo yo, segunda es Alejandra (Rodenas), después dos representantes de Unidad Ciudadana y uno de Nuevo Espacio Santafesino, es decir que estamos todos juntos en la lista", argumentó.





"En segundo lugar –continuó– creo que hay un marco de coincidencia importante, que es muy amplio y nos permite transitar con la mirada crítica que ambos espacios tuvimos sobre el Gobierno nacional. Tanto Alejandra como nosotros hemos expresado claramente nuestra mirada crítica; los dos manifestamos que vamos a votar en contra de la reforma laboral, de la reforma previsional, y lo hicimos con mucha claridad y contundencia".





"Y el tercer elemento es el triunfo. Hacía muchos años que el peronismo en la provincia de Santa Fe no tenía una elección victoriosa y por lo que he percibido durante estos días es que hay mucha alegría, una sensación de que pudimos ganar y que ahora tenemos que mantener el triunfo en octubre y eso también nos va a permitir trabajar muy fuerte. El triunfo te compromete a redoblar los esfuerzos como para que lo que ocurrió en agosto se vuelva a repetir en octubre", señaló el exministro de Defensa.





Al ser consultado sobre cómo se trabaja la unidad con una candidata como Rodenas que en ciertos pasajes de la campaña fue muy crítica del kichnerismo y mantuvo cruces duros hacia su persona, Rossi lo minimizó. "Creo que lo que sucedió en la campaña no es nada grave, son cosas menores, superables. Yo de mi parte ya las he superado, cuando uno tiene las Paso tiene que buscar diferenciarse porque de esto se trata y lo que sucedió fue eso", dijo y valoró la reunión que mantuvo con Rodenas el sábado pasado y remarcó que este jueves, en Rosario, se volvieron a juntar porque todo el peronismo le dio su apoyo a la lista de concejales que el justicialismo tiene en esa ciudad.





—¿Y con los senadores del justicialismo se juntó?





—Me junté con Traferri (Armando, el presidente del bloque en el Senado) y avanzamos en el mismo sentido, en trabajar en forma conjunta, en hacer honor a lo que el justicialismo definió el 24 de mayo en el Congreso partidario, que habilitábamos las Paso y después de las Paso todo el peronismo iba a trabajar en forma unitaria para tratar de hacer una muy buena performance en octubre.





—¿Cómo analiza la elección de Albor Cantard (Cambiemos), un candidato desconocido en gran parte de la provincia pero que cosechó 500.000 votos, y de los magros resultados de Luis Contigiani del Frente Progresista?





—Me parece que lo que la sociedad santafesina en esta oportunidad, y en general en el conjunto del país, valoró mucho más aquellas expresiones políticas que tenían posicionamientos claros, definidos que aquellas de comportamiento más dual. La sociedad visualizó dos posiciones bien nítidas: la de Cambiemos y la del Frente Justicialista. La primera era la que quería manifestar un voto de conformidad, de acuerdo con el gobierno del presidente Macri; y quienes pensaban críticamente o tenían una mirada crítica de las políticas o de los efectos que tienen en la provincia de Santa Fe, encontraron en el Frente Justicialista la forma de hacerlo. En cambio en aquellas expresiones duales que de a rato son oficialistas y de a rato opositoras, no generaron ni confianza en los opositores ni confianza en los oficialistas.





—¿Cree que ese escenario se puede profundizar hacia octubre?





—No lo sé. En Santa Fe es un escenario de polarización atenuado, mucho más atenuado que en la provincia de Buenos Aires. Allí entre los dos frentes se van a concentrar el 70 por ciento de las voluntades; acá entre los dos frentes que ganaron se va a concentrar el 55 por ciento. Mi mirada es que mayoritariamente lo que quedó por fuera de ese 55 por ciento predomina una mirada crítica, un pensamiento crítico sobre el gobierno nacional. Siento que en Cambiemos ya hubo un pedazo de voto útil.





—¿En qué sentido?





—En el sentido de que algunos los tenían como segunda opción y los terminaron votando como primera por una identificación con el Gobierno de Macri; en la oposición este fenómeno del voto útil no se terminó de definir.





—¿A Cambiemos le ve un techo cercano a lo que consiguió en las Paso?





—No sé si hay un techo, no me gusta hacer pronósticos. Pero la sociedad santafesina puso al Frente Justicialista en el lugar de que puede ser el único espacio político que le puede ganar, de hecho le ganamos a Cambiemos en la provincia de Santa Fe. Si queremos demostrar dos santafesinos con una mirada crítica al gobierno nacional, la posibilidad es que estemos todos juntos y votemos a la alternativa que claramente le pueda ganar al gobierno nacional para evitar que la bota de Santa Fe aparezca pintada de amarillo el 23 de octubre. Nosotros tenemos que trabajar por un lado para consolidar nuestro voto y por otro lado también para escuchar aquellos que siendo críticos con el gobierno nacional no nos votaron por diferentes circunstancias; hay que escuchar a los que votaron en blanco, a los que no fueron a votar. El voto en blanco es un voto bronca, que no esta de acuerdo con el gobierno nacional pero no encuentra otra alternativa.





—Antes hubo 57 alternativas en la mesa de votación, ¿entiende que mejoran las condiciones con menos listas?





—Antes había 57 listas y ahora quedan 10 propuestas y seguramente ahora habrá más claridad a la hora de votar. Habrá que ver también donde van los votantes que no pasaron el piso. Nosotros vamos a seguir planteando esto: creemos que Santa Fe está afectada por la política económica nacional. Lo que sucedió en estos 14 días después de que pasaron las elecciones así lo demuestran. Cerró Bravo Energy, una petrolera de San Lorenzo y quedaron 35 trabajadores en la calle, cerró una fábrica de botiquines en Venado Tuerto y quedaron 31 trabajadores en la calle; está cerrando una clínica médica en Villa Gobernador Gálvez con 66 familias en la calle. El gobierno te habilita la importación de cerdos de Estados Unidos y eso afecta a los productores de cerdo de nuestra provincia. Esa es una cadena productiva que tiene 35 mil puestos de trabajo; y pro otro lado, en los mismo Estados Unidos te cierran la exportación de biodisel, el 80 por ciento del biodisel que se exporta se produce en la provincia de Santa Fe, hay muchos puestos de trabajo que están en riesgo y el gobierno celebra 50 millones de dólares de exportaciones de limones. Pareciese que el gobierno nacional está claramente en contra de los santafesinos.





—Hasta el momento Omar Perotti se mantuvo al margen de la campaña, ¿cree que puede ser un apoyo importante para las generales o que Perotti va a hacer su juego y se guardará para 2019?





—Trato de no evaluar subjetividades. Me dijo que no iba a participar del proceso electoral interno, que no iba a tomar ninguna decisión. Más allá de que eso lo hizo, también es cierto que su estructura en el departamento Castellanos participó apoyando a Rodenas. Pero me llamó por teléfono el domingo a la noche para felicitarme por el resultado electoral y yo entiendo que hará todo lo que esté a su alcance para garantizar que hagamos la mejor performance posible en octubre. Obviamente que todos los apoyos sirven. Todos. Parto de la base de que los dirigentes con mayores responsabilidades honraremos el acuerdo del 24 de mayo de que después de las Paso trabajaremos todos juntos.





—¿Cree que Perotti puede temer que si a usted le va muy bien en octubre pueda tener un competidor en 2019?





—Es que yo no quiero ser gobernador, no estoy planificando eso para 2019. Omar (Perotti) adelantó que su intención es intentar de vuelta por la gobernación y me parece bien.





—¿Si no es usted, en qué figuras se va a referenciar el kirchnerismo en 2019?





—Hay muchos dirigentes que pueden serlo como Marcos Cleri, Leandro Busatto, la senadora (María de los Ángeles Sacnún) pero me parece que meternos en ese tema ahora no tiene sentido, falta mucho. Ninguno de los que estamos integrando la lista estamos pensando en un nombre para las elecciones a gobernador para el año 2019 si somos absolutamente concientes de que si hacemos una buena elección en 2017 el panorama parece mucho más halagüeño para las elecciones de 2019. Pero además el peronismo tiene que aprovechar el 2018, que es un año no electoral, para tener un programa de gobierno, hay que ir a las elecciones de 2019 con un programa, saber que vamos a hacer con la EPE, con el nuevo Banco de Santa Fe, cuál va a ser la nueva política impositiva, qué sectores industriales vamos a defender en la provincia, cuál va a ser la política en educación, en salud. Tenemos todo un año como para debatir eso, proponerle eso al conjunto de la sociedad santafesina y después la elección de los nombres resulta mucho más fácil.