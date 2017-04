Benetti dijo que el PJ santafesino debe reorganizarse como partido

El cardiocirujano rosarino, Federico Benetti, visitó hace días la redacción de UNO Santa Fe , pero no para hablar de su actividad profesional sino de política . En los últimos años se vinculó al justicialismo por su participación en la organización Ramón Carrillo y ahora está manteniendo una serie de reuniones y les hizo un guiño a los senadores, intendentes y presidentes comunales para ver si consigue el apoyo para una candidatura a diputado nacional, aunque todo el tiempo remarca: "Solo vine a colaborar".





Benetti dijo que por su profesión conoció el mundo y que Argentina debe volver a ser un gran productor de leche y reclamó una ley de lechería. Pero también se metió en la interna justicialista y pidió una reorganización estructural del partido.





Quiero entrar en política porque tengo la necesidad de hacerlo. Siento que la Argentina está en una situación muy complicada y que todos tenemos que ayudar. Admiro mucho a Ramón Carrillo, yo empecé a trabajar en la campaña anterior en la organización Ramón Carrillo y ahí conocí a muchos justicialiastas. Por eso adherí mucho a la idea del justicialismo y creo que hay que defender el discurso del justicialismo para que nadie se lo robe, que es lo que está pasando".





Al ser consultado sobre quién o quiénes se están robando el discurso del justicialismo, Benetti dijo: "Hay mucha gente que aplica el discurso de la justicia social y se esfuma el justicialismo. Creo que hay que crear un partidismo muy fuerte en la Argentina y el justicialismo tiene una oportunidad en la provincia de Santa Fe, pero eso es una responsabilidad de los senadores, los intendentes y los presidentes comunales. Yo lo que quiero es ser (candidato), pero de ahí en más no es una decisión mía".





La oportunidad

"Hoy hay una oportunidad histórica para el justicialismo provincial para rearmar el partido en serio. Hay mucha gente seria y buena y hay mucho por hacer. Primero lo primero: rearmar el partido, retomar las ideas del justicialismo y poner gente buena, porque también hay mucha lacra como en todos lados".





"Las figuras que hoy se proponen no conforman a la sociedad", dijo Benetti y ante la consulta de por quién lo decía, respondió: "No lo digo por alguien en particular, sino por las que hay y las que pueden salir. Hay gente que está hace muchos años en política y la gente quiere ver algo que se comprometa con una idea y que tenga una trayectoria de honestidad. Me parece que es la hora de ayudar".