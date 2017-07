Bonfatti: "Quiero que Carrió me diga lo que está diciendo mirándome a los ojos"

"Me dan mucha bronca las expresiones de la diputada Elisa Carrió, es una mujer execrable, su boca es una cloaca, su estilo político es destruir", sostuvo ofuscado el presidente del Partido Socialista (PS), y exgobernador Antonio Bonfatti sobre los dicho de la legisladora nacional durante su visita a Rosario.

En declaraciones a Canal 3, la candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires acusó ayer a Bonfatti de haber protegido a Mario Segovia, el Rey de la Efedrina, y deslizó que el atentado que sufrió en su casa el exgobernador de Santa Fe había sido "una venganza narco".

"Es una fabuladora", que acude a "descalificaciones personales, y habla mal de las personas de acuerdo a su conveniencia", solamente "viene a Rosario y Santa Fe cuando hay campaña política", aseguró Bonfatti, además de recordar que en 2003 Carrió definió al hoy presidente Mauricio Macri, como un "empresario ligado al robo del país".

"Tiene una cloaca por boca, si corresponde le voy a iniciar acciones legales, que venga y me diga a los ojos lo que me está diciendo, durante mi gestión como gobernador me dijo que era el gobernador más valiente", señaló Bonfatti, y mostró su disgusto porque "el vamos por todo se reedita una vez más en Rosario y Santa Fe".

Finalmente, el exgobernador refutó las múltiples acusaciones de Carrió, rememoró que Santa Fe fue una de las pocos provincias "que le puso freno a Odebrecht", y sobre el actual gobierno nacional aseguró que "no mandaron ni un centavo para obras, solo pusieron cartelitos".