Cambiemos hizo un show de impugnaciones en Santa Fe

La audiencia de impugnación de boletas que se hizo hoy al mediodía en la Secretaría Electoral Nacional de Santa Fe terminó en un show de impugnaciones por parte de los apoderados de Cambiemos Santa Fe . De un total de 57 listas que presentaron los nueve frentes y ocho partidos inscriptos, los representantes de Cambiemos objetaron la confección de las boletas de 15 listas de diferentes frentes, más del 25 por ciento de las que competirán en las Paso. El resto de las papeletas ya quedó oficializada.Por un lado impugnaron las nueve listas del frente Unite por que en la parte inferior de la papeleta tiene una barra de colores como la que usa Cambiemos, aunque los tonos no son iguales. Además, se les objetó la utilización como color preponderante de un amarillo que, entienden, está identificado con Cambiemos y que esa coalición ya tiene reservado para su utilización.En el caso de la lista Fuerza para el Cambio, que lleva como primer precandidato a Jorge Boasso , además se impugnó que debajo de la palabra "Cambio" lleva una barra de colores como la de Cambiemos y que la tipografía que se utilizó también es muy similar a la de ese frente. "Eso lleva a confundir al electorado porque parece una boleta de Cambiemos", argumentó uno de los apoderados de la coalición que a nivel nacional encabeza el presidente Mauricio Macri.Esa impugnación hizo que el actual edil rosarino salga a criticar en las redes sociales –como cuando no se le permitió competir en la interna de Cambiemos– a la conducción nacional de su partido, la Unión Cívica Radical, que hoy conduce el intendente de Santa Fe, José Corral.Por otra parte, Cambiemos impugnó la lista de Ciudad Futura debido a que el tamaño de la foto de la primera candidata, Caren Tepp, excede el tamaño permitido por la normativa, que equivale a un tercio de la papeleta. Por ese mismo motivo –el tamaño de la imagen– también se impugnó a la lista Nuevo Espacio Santafesino, del Frente Justicialista. Allí, la argumentación de Cambiemos es que la foto de la primera precandidata, Alejandra Rodenas, si bien no ocupa todo el ancho de la boleta, sí supera el tamaño permitido en la altura de la fotografía, que termina ocupando parte del tercio superior de la boleta, cuando solo se permite la utilización del tercio central de la misma.En cuanto a las objeciones a Vamos Juntos –frente que había intentado utilizar el nombre Cambiemos y la Justicia federal electoral se lo rechazó– se basan en que se pusieron unos circulitos debajo del nombre del frente con los colores de Cambiemos. "No es una barra de colores pero son circulitos con los de colores de Cambiemos", explicó a UNO Santa Fe Martín Lombardo, apoderado de Cambiemos.Durante la audiencia se le corrió traslado de las impugnaciones a los apoderados de las listas observadas por Cambiemos, que en ese mismo momento decidieron responder la impugnación con sus argumentos. Ahora el juez federal con competencia electoral, Reinaldo Rubén Rodríguez, tiene 48 horas para determinar si corre la impugnación total o parcial a alguna o a todas las boletas observadas, o si la rechaza y las boletas son oficializadas tal como están.En cualquiera de los casos, por la afirmativa total o parcial o por el rechazo a las objeciones de Cambiemos, ambas partes (los impugnados y los que impugnan) podrán recurrir la decisión del juez, aunque los tiempos del cronograma electoral empiezan a escasear porque una vez aprobadas las boletas deben ir a imprenta.