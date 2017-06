Cambiemos oficializó una sola lista en Santa Fe y Boasso, por ahora, no puede ser candidato

La junta electoral de la alianza Cambiemos, distrito Santa Fe, resolvió hoy por unanimidad oficializar para las elecciones de diputados nacionales a la lista Cambiando Juntos –que lleva como candidatos en los primeros lugares a Albor Cantard , Luciano Laspina, Lucila Lehmann y Gisela Scaglia–, y rechazar -por no cumplir con requisitos básicos- la nómina "Fuerza para el Cambio", que postulaba a Jorge Boasso





De acuerdo a las normas vigentes, para participar de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) las listas deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se incluyen la presentación de una serie de avales de afiliados a los partidos que integran la coalición.





Según se informó desde la junta electoral, en el caso de las listas que aspiran a participar de las Paso por Cambiemos, debían reunirse en total 2.000 firmas de afiliados de los partidos integrantes de la coalición. "Mientras la lista Cambiando Juntos pudo cumplir con la presentación, la lista Fuerza para el Cambio no alcanzó ese número de firmas debido a que se comprobaron una serie de irregularidades de gravedad", indicaron desde Cambiemos Santa Fe en un parte de prensa.





Según se detalló, "entre las firmas presentadas por Fuerza para el Cambio había avales dirigidos a otra lista diferente, como así también planillas que no avalan lista alguna –es decir, se encuentran firmadas pero sin indicar la lista a la cual avalan: no tienen ni agrupación política, ni denominación de lista, ni categoría de cargo, ni lugar y fecha–. Se constataron también avales que no se corresponden con personas afiliadas a la Unión Cívica Radical ni al PRO; y se recibieron presentaciones de personas que denuncian no haber firmado, pese a que se utiliza su nombre en los avales".





"Al depurar la presentación, en total se contabilizaron como válidos 1.386 avales de "Fuerza para el Cambio", por lo que la Junta Electoral decidió rechazar la lista por no estar cumplidos todos los requisitos exigidos por la Ley Nº 25.571 y demás normas electorales vigentes", concluye el comunicado.





Boasso recurrirá a la Justicia electoral federal

En diálogo con UNO Santa Fe, Boasso dijo al respecto: "En la indefensión ya van 78 horas donde no tenemos definición ni confirmatoria ni denegatoria. En el caso de ser denegatoria –tal como finalmente ocurrió– tenemos 24 horas para meter un recurso de reconsideración y vamos a ir a la Justicia electoral federal".





"Con todo lo que está ocurriendo, nos la quieren bajar sí o sí. Parece que hay un acuerdo Nacional y Corral. No quieren otra lista de competencia", aseguró el concejal rosarino que quiere competir para llegar al Congreso Nacional.





Boasso estuvo ayer frente al domicilio legal de Cambiemos Santa Fe intentando ser atendido por la junta electoral de la alianza, sin obtener un resultado satisfactorio. Luego de varios intentos decidió dejar constancia legal con la constatación del escribano Jorge Prola de los avales que tenía en la mano y de que no pudo ingresar una impugnación a la forma en que se repartirían los lugares en la lista de diputados nacionales luego de las Paso. Boasso dijo que se eligió una metodología "de la edad media donde el que gana por un voto se lleva todos los lugares".





Durante más de una hora el concejal rosarino estuvo en 1º de Mayo al 1600 reclamando ser recibido por la junta electoral de Cambiemos Santa Fe y realizó varias transmisiones en vivo a través de Facebook Live contando lo que estaba sucediendo.