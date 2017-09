Cantard: "Hay dos visiones de país que van a confrontar en los comicios de octubre"

El candidato a diputado nacional por Cambiemos en Santa Fe, Albor "Niky" Cantard dijo que el escenario de octubre será de polarización entre dos modelos de país y confió en que "la gente va a respaldar el proyecto político de Cambiemos, el que dio inicio a este cambio que estamos viviendo en el país", en las próximas elecciones legislativas del 22 de octubre.

"Me parece que hay dos visiones de país muy diferentes que van a confrontar en un marco democrático", dijo Niky Cantard, en referencia a la propuesta del kirchnerismo, encabezada por Agustín Rossi, y a la lista de Cambiemos, que él mismo lidera y que está integrada también por Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro.





Una identidad política

A la hora de evaluar el desempeño de la lista que lidera en la provincia, Cantard se manifestó "muy conforme", porque "más de 500.000 santafesinos se sintieron parte de este cambio y nos acompañaron con su voto" en las Primarias, y dijo que "estamos muy entusiasmados en que el 22 de octubre sean todavía más los santafesinos que se sumen al cambio, porque lo sentimos en la calle, en el diálogo con los vecinos".

"No hablo de la marca, porque eso es minimizar lo que significa Cambiemos", dijo Cantard, para quien "Cambiemos en un proyecto, una identidad política con el que se puede estar de acuerdo o no, pero que muchos argentinos comparten porque no quieren volver atrás, quieren mirar hacia adelante y eso es lo que pretendemos representar", como sucedió en 2015 y en las primarias del 13 de agosto, donde "volvieron a dar un respaldo importante. Y confiamos que ese respaldo -que es un respaldo también a Mauricio Macri y al cambio que se puso en marcha en diciembre de 2015-, va a tener más fuerza todavía en las elecciones de octubre".

"Necesitamos que todos los santafesinos vayan a votar, se expresen y hagan valer esta gran herramienta que tenemos que es la democracia. A los que aún tienen dudas y que no nos acompañaron porque pasaron o pasan dificultades, queremos transmitirle nuestro compromiso para seguir trabajando, con la verdad y los problemas sobre la mesa, haciendo lo que hay que hacer para que el cambio llegue a todos y cada uno de los argentinos, siempre mirando hacia el futuro. Es en definitiva lo que nos transmiten los santafesinos cuando nos dicen en cada recorrida que no aflojemos, que el camino que tomamos es el correcto y vale la pena el esfuerzo", concluyó Niky Cantard.